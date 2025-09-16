カンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』(毎週火曜23:00～)に出演する本田翼、志田未来、岩瀬洋志、増子敦貴がこのほど、クランクアップを迎えた。最終話は、きょう16日に放送される。

主演として現場を引っ張り、自由奔放な看護師の浅田南を演じた本田は「とにかく楽しい撮影でした! キャストの皆さん、スタッフの皆さんと支え合って、つらいことも楽しいこともシェアしながら撮影ができたんじゃないかなと思っております」と“シェアラブ”を題材にした作品ということもあり、共演者と苦楽をシェアしながら臨んだことを明かした。

33%の会のリーダー的存在である、パン屋の店員・比留間東子を演じた志田は「ラブコメ自体、自分自身が初めてだったので、正直最初はちょっと不安があったのですが、3人ともすごく楽しくて明るい方で、本当に助けられました」と念願のラブコメ出演の不安を吹き飛ばしてくれた本田、岩瀬、増子に感謝の気持ちを述べた。

ふんわりとした独特の雰囲気を持ったナチュラルボーン天使“北くん”こと真中北を演じた岩瀬は「キャストの先輩方やチームの皆さんが、優しくお芝居をサポートしてくださり、現場の雰囲気を作ってくださったおかげで、北くんの柔らかな雰囲気を作ることができたと思います」と、現場のあたたかい雰囲気も相まって全ての人を魅了する北くんを演じることができた様子。

クールな性格でオタク気質な書店員の西野悠を演じた増子は「初日から本当に不安でいっぱいで、僕、優しいのが特に好きなんですけど、優しい世界でよかったなって思います」と、らしい独特な言い回しで感謝を述べ、現場に笑いを“シェア”して締めくくった。

コメント全文は、以下の通り。

■本田翼

とにかく楽しい撮影でした！キャストの皆さん、スタッフの皆さんと支え合って、つらいことも楽しいこともシェアしながら撮影ができたんじゃないかなと思っております。山に行ったり、美味しすぎてセリフが飛んでしまうお菓子があったりですとか（笑）、思い出もたくさんできました。約１カ月半の撮影でしたがとても濃密な時間で、そんな時間をみんなとシェアできて本当によかったです。お疲れ様でした！ありがとうございました！

■志田未来

無事に今日を迎えられてホッとしています。ラブコメ自体、自分自身が初めてだったので、正直最初はちょっと不安があったのですが、３人(本田・岩瀬・増子)ともすごく楽しくて明るい方で、本当に助けられました。スタッフの皆さんも家のシーンとか撮影の量がすごく多くて大変だったと思いますが、すごく優しい方ばかりで、本当に毎日楽しく撮影できました！ ありがとうございました！

■岩瀬洋志

今作は、衣装合わせや本読みのときから、約１カ月半、皆さんと毎日のように撮影できたことが、とても幸せな時間でした。キャストの先輩方やチームの皆さんが、優しくお芝居をサポートしてくださり、現場の雰囲気を作ってくださったおかげで、北くんの柔らかな雰囲気を作ることができたと思います。本当にありがとうございました！

■増子敦貴

皆さん暑い中おつかれさまでした！ 初日から本当に不安でいっぱいで…僕、優しいのが特に好きなんですけど、優しい世界でよかったなって思います。最終回まで盛り上げて頑張りますので、それまでよろしくお願いいたします。本当におつかれさまでした！ ありがとうございました！

