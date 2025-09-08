カンテレ・フジテレビ系ドラマ『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』(毎週火曜23:00～)のイベントが8日、東京・豊洲PITで開催。本番前に、出演する本田翼、志田未来、岩瀬洋志、増子敦貴、おいでやす小田、CENT(セントチヒロ・チッチ)、This is LASTの菊池陽報、鹿又輝直が取材に応じた。

本田翼

ドラマのイベント初体験「愛されていると実感」

圧倒的な愛らしさを持つ青年・北くん(岩瀬洋志)をめぐり、3人の登場人物(本田翼、志田未来、益子敦貴)が共同で彼を“シェア”するという奇想天外な設定から展開する同ドラマ。友情とも恋愛ともつかない関係性が描かれ、現代的な人間模様とユーモアが交錯する群像劇を描く。

イベント本番を前に、浴衣姿で登場したキャスト陣。本田が「私自身、ドラマをやっていてイベントをするのが初めての試みなので、成功させるために頑張っていきたいです」と意欲を見せれば、同じくテレビのイベントが初めてという志田も「どんな形のイベントになるのかドキドキしていますが、イベントをさせてもらえるのはドラマが愛されていると実感したので、こういう機会をいただけてうれしいです」と笑顔。テレビドラマのイベントは2回目という岩瀬は「またこうしてイベントができて、ファンの皆さんと直にお会いして熱量や愛を感じられるのが楽しみです」と期待を寄せた。

全身汗だくでフェスを満喫した志田未来

まだ続く猛暑だが、今年の夏の思い出を問われたキャスト陣。本田は「私は大阪万博に行ってきました。これが私の今年の夏の思い出です」といい、プライベートで訪れたと思いきや「お仕事で、日帰りでした(笑)」とさみしげな表情も。一方の志田は、音楽フェスやライブを満喫したといい、「日焼けしたくないので、深い帽子を被って長袖を着て汗だくになりましたが、全身で盛り上がりましたよ」と充実の夏だったようだ。

同じ芸人仲間の、とにかく明るい安村と北海道へ訪れたという小田は「安村が北海道出身だからグルメに連れてってもらったら限界以上に食べちゃって。夜、家に着いたら吐いてしまいましたよ。ちょっと限界を越えちゃいましたね(笑)」と苦笑いを浮かべていた。