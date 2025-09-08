カンテレ・フジテレビ系ドラマ『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』(毎週火曜23:00～)のイベントが8日、東京・豊洲PITで開催され、全国各地からファンが集結した。

本田翼、志田未来、岩瀬洋志、増子敦貴の4人が浴衣姿で登場すると、客席から大歓声が。この歓声に岩瀬は「愛を感じます」と感謝。志田は「こんな景色が見られるなんてご褒美ですね。感無量です」と目の前にいる多くのファンに感激。増子は「楽しむ準備できてますかー! 夏の思い出作りませんかー! よっしゃ! お願いします!」と気合十分だ。

そして、本田が「楽しすぎて最初のほうに力尽きないように、最後まで楽しんでいきましょう!」と元気に呼びかけ、いざイベントがスタートするかと思いきや、「俺わーい!」と甚兵衛姿のおいでやす小田が舞台に登場し、観客も4人も爆笑。会場がしっかり温まったところで、本田のタイトルコールと小田の掛け声でイベントがスタートした。

まずは、ドラマのオープニング曲「沼超えて湖」を歌うThis is LASTのライブ。「沼超えて湖」を含む3曲の熱唱に会場の空気はヒートアップする。

続いて、これまでのドラマのおさらいVTRが流れると、「焼き鳥を取り合ったよね(笑)」(本田)、「そのときの撮影がここ3年くらいで一番緊張したかも」(増子)と、これまでの撮影を懐かしそうに回想した。

メイキングVTRでは、ケンカをするシーンでアドリブを連発していた本田に、志田が「すごいんですよ、アドリブがポンポン出てくる」とビックリしていたと話すと、本田は「天才かも」とおどけてみせる。

公式X(Twitter)でファンから募集した質問にも回答し、「好きな人にライバルが複数いたらどうしますか?」という質問では、小田が「諦める」と言うと、本田も「いったん引きます」と回答。志田の「そんなモテる人は好きになりません」という意見には、客席からたくさんの共感の声があがる。増子は「僕だけにするか、僕は要らないか、白黒ハッキリさせたい」とキッパリ。岩瀬が「『今決めて』って言うかもしれない」と言うと、ファンから黄色い悲鳴が上がっていた。

本田といえば“ゲーマー”のイメージということで、果物を落として合体させるパズルゲーム「スイカゲーム」で4人が対決。それぞれのゲームの様子はスクリーンに映し出され、果物が落ちてくるたびに観客も一緒になって「あー!」と声をあげるなど、大盛り上がりだ。結果、最初にゲームオーバーになった岩瀬とスコアが一番低かった志田が、「夏祭りデート、異性の前でかわいすぎる一言」を言う罰ゲーム。志田は恥ずかしがりながら「じゃがバター大好きだから買って!」とおねだりし、岩瀬は「花火きれいやなあ、あれ、今の花火の音じゃなくて、お腹鳴ったやろ、たこ焼き食べる?」と、関西人らしいセリフで会場を沸かせた。

撮影の合間に出演者たちがやっていたという「インディアンポーカー」では、小田も含めた5人が対決。自分の引いたトランプの数字を見ずに額に当て、相手のカードだけを見て、一番大きい数字を最後まで持っていた人が、ドラマにも登場した「バターサンドラボ軽井沢」の絶品スイーツ・パルフェバターサンドを味わえる。

増子は、一番小さい数字を引いた岩瀬に「カードを変えたほういい」と正直に助言するも、岩瀬は警戒。一番大きい数字を引いた志田がカードを変えようとすると、観客から「えー!」と助け船が。岩瀬の策略でカードを変えた増子が最強のキングを引くと、ガッカリする岩瀬をよそに観客は大歓声だ。そして、本田、岩瀬、小田はカードを変えるも増子の数字には及ばず、増子が見事優勝。ストロベリー味のパルフェバターサンドを一口食べると「ほんとにストロベリー!」と幸せそうに感想を語った。

その後は、本田、志田、岩瀬、増子が自身のアクリルスタンドにサインを入れて、抽選で観客にプレゼント。さらに、CENT(セントチヒロ・チッチ)が3曲を披露するライブで、最後にドラマの主題歌「ラブシンドローム」を歌い上げると、出演者たちもCENTの生歌に大興奮だ。

エンディングを迎えると、スイーツをゲットし大満足の増子が「出演者の皆さんと(スイーツを)シェアしたいと思います」と大盤振る舞い。岩瀬は「ライブ最高でしたね。演奏を聞いて心が熱くなりましたし、その気持ちをみんなとシェアできたんだなと実感できてうれしかったです」という感想とともに、「北くんがどういう結末を迎えてどうなっていくのか注目してほしいです」とメッセージ。志田は「ドラマのイベントが初めてだったので思い出に残る1日になりました。ドラマもあと2話、引き続き楽しんでいただければと思います」と呼びかけた。

そして、本田は「これが夏の思い出と言っても過言ではありません。11話(9日放送)は一番謎の人物だった北くんに迫るので、ぜひ見ていただきたいです」とアピールし、最後に「みなさん楽しかったですか?」と呼びかけると、観客は大きな拍手で応えてイベントの幕が閉じた。