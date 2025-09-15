JR東日本は、富士山・御殿場エリアの行楽等に便利な臨時列車として、10月13・26日に東京～御殿場間で全車指定席の特急「Mt. Fuji 御殿場」を運転する。車両はE257系5両編成を使用。「富士山の大パノラマビューをお楽しみください」とのこと。

東京～御殿場間の特急「Mt. Fuji 御殿場」はE257系5両編成で運転予定

臨時列車の特急「Mt. Fuji 御殿場」は、運転日の10月13・26日ともに東京～御殿場間で1日1往復を設定。下りは東京駅8時0分発・御殿場駅9時46分着、上りは御殿場駅15時0分発・東京駅17時0分着で運転される。全車指定席のため、乗車の際は乗車券の他に指定席券が別途必要。10月13日に運転する「Mt. Fuji 御殿場」は予約受付を開始しており、9月15日の時点で下りの指定席は残りわずか、窓側の座席は空席なしとなっている。上りの指定席は比較的余裕があるものの、窓側の座席を中心に予約で埋まっている状況にある。

なお、JR東海も10月13・26日に御殿場～浜松間(御殿場線・東海道本線経由)で臨時列車の快速「富士山御殿場SW(さわかやウォーキング)」号を運転予定。上りは浜松駅6時5分発・御殿場駅8時54分着、下りは御殿場駅14時18分発・浜松駅16時49分着とされ、使用車両の373系3両編成(全車指定席)に専用のヘッドマークを取り付ける。同じく10月13・26日、御殿場駅をスタート・ゴールとする「さわやかウォーキング」の開催(コースは両日で異なる)を予定している。