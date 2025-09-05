JR東日本大宮支社は、埼京線開業40周年を記念した沿線活性化イベント「Saikyo Festa」の開催に合わせ、9月30日から記念ラッピング列車を運行すると発表した。埼京線の車両に、JR東日本社員がデザインした「埼京線開業40周年記念ラッピング」を施す。

埼京線開業40周年を記念したラッピング列車は、E233系7000番代の38編成中1編成を使用。埼京線開業当時の車両103系をイメージしたうぐいす色のラッピングを先頭車(1・10号車)の運転台付近に施し、車体前面のラインカラーもうぐいす色に変更する。40周年記念ロゴマークをデザインしたヘッドマークを掲げ、JR東日本社員がデザインした40周年記念マーク4種類も掲出するという。運行期間は2026年2月28日までとされている。

ラッピング列車の運行開始後、10月4日に記念列車の運行も予定している。埼京線に関わる乗務員や駅社員、車両センター社員が企画した1日限定の観光列車として、川越駅(受付時間は11時20分から12時20分までの予定)から新宿駅(終了時間は14時30分頃の予定)へ。E233系を貸し切り、車窓から見える景色と見どころ、各駅の観光情報、埼京線に携わる社員だからこそ知る豆知識、埼京線の歴史など、車内放送で案内する。普段入ることのできない川越車両センター構内も通過し、いつもと違う乗車体験を提供するとのこと。

大人限定プラン60名・一般プラン210名、計270名を募集し、大人限定プランの販売額は大人(中学生以上)1名3,500円、一般プランの販売額は大人(中学生以上)1名3,000円・こども(小学生以下)1名1,500円。「JRE MALL チケット」JR東日本大宮支社店で9月12日18時から販売開始し、募集定員に達し次第、販売を終了する。









JR東日本社員がデザインした40周年記念マーク4種類も掲出

埼京線開業40周年記念「Saikyo Festa」は、埼京線・川越線の池袋～川越間を中心とした沿線エリアで9月13日から10月13日まで開催される。ラッピング列車の運行、記念列車の運行に加え、鉄道カードプレゼント企画(JR東日本×西武鉄道連携イベント)、駅キャラスタンプラリー、JR東日本社員が撮影した写真や記念ロゴを使用した限定オリジナルグッズの販売、各種イベント等の企画を用意している。