フジテレビの動画配信サービス・FODのドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン1の第2回が、13日正午からFODプレミアムで配信される。

『MAZZEL DUO MISSION』は、新世代ダンス＆ボーカルグループMAZZELのKAIRYU(カイリュウ)、NAOYA(ナオヤ)、RAN(ラン)、SEITO(セイト)、RYUKI(リュウキ)、TAKUTO(タクト)、HAYATO(ハヤト)、EIKI(エイキ)の多種多様な個性をもった8人のメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO(2人1組)で様々なミッションに挑戦する番組。彼らが真剣に挑戦する姿を通して、視聴者にMAZZELの成長、そして新たな一面を見せていく。

シーズン1第1回では、和太鼓ミッション、声優ミッションに挑戦し見事にミッションをクリアしたMAZZELメンバー。続く第2回ではいったいどんなミッションに挑戦するのか。配信開始までの間、FOD公式SNSではミッション挑戦後のメンバーのアフタートークも順次公開している。

シーズン1では、7月末から2026年初旬にかけてFODプレミアムで順次4本を配信し、その挑戦の模様を届けていく。

(C)フジテレビ