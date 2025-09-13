嵐の松本潤が主演を務めるTBS系日曜劇場『19番目のカルテ』(毎週日曜21:00～)の最終話が7日に放送された(※以下、ネタバレあり)。

ドラマは、富士屋カツヒト氏による連載漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』が原作の、医療における19番目の新領域である総合診療科を舞台にしたヒューマン医療エンターテインメント。松本演じる魚虎総合病院の総合診療医・徳重晃が、問診を通して病気を診るだけでなく、患者の心や生活背景などから最善を見つけ出し、生き方そのものにも手を差し伸べていく。

7日に最終話が放送。徳重の目の前で赤池(田中泯)が倒れた。赤池がバッド・キアリ症候群という難病を患い、心不全を起こしていることを見抜いた徳重は、魚虎総合病院に緊急搬送する。

赤池は、茶屋坂(ファーストサマーウイカ)のオペにより一命を取り留めたが、抜本的治療となる肝移植を行わなければ余命は1カ月程という残酷な診断が下される。しかし、赤池は治療を拒否。そして徳重に対し、あろうことか「これから一言も喋らない」と宣言する。問診を武器とする総合診療医にとって、沈黙は何よりの痛手。滝野(小芝風花)は赤池の本意がわからず苦悩するが、徳重は冷静に動き始める。

そして滝野は、言葉を発しない赤池に、自身が受け持つ患者の悩みや、総合診療医としての思いを打ち明ける。すると赤池は、突然口を開いて滝野の悩みに答える。そんな中、徳重が赤池に診察を願い出て……というストーリー。

徳重は赤池に治療は肝移植しかないと告げ、自分が、家族がいない赤池のドナーになると申し出る。生体肝移植の提供者は原則、親族のみとされているが、徳重は、手段を駆使してドナーになる道を模索していた。だが赤池は、徳重に「俺にできることは、もうない」と拒否。そして「途方もない夢にがむしゃらにしがみついてきた。それが正しいことなのか、間違ったことなのか、分からない」と「総合診療」が誕生してからの苦労を吐露し、「こんな話、お前にしたくなかった」と本音を明かす。すると徳重は「僕たちが見ているのは、夢ですか。目の前には、助けてほしいと願う患者さんがいる。僕にとって、それは現実です。それを教えてくれたのは赤池先生ですよ」と語る。

さらに、徳重は「なぜ、諦めようとしてるんですか？」と赤池に問いかけ、「僕は先生を信じて、追いかけてきました」と思いを語る。そして「先生、総合診療科は、ようやくはじまったばかりじゃないですか。見届けましょうよ。あなたが始めたことが、正しかったのか、間違っていたのか。どちらの答えが出ても、同じ総合診療医として、僕は一緒に背負う覚悟でここにいます」と決意を明かし、「だから、これからも、あがいて、もがいて、眉間に山作って……生きていきましょうよ」と目に涙を浮かべて語りかけるのだった。

その後、赤池は移植を受けることを決断。徳重に「お前、本当にわがままだなあ」と笑いかけ、徳重も「師匠譲りです」と笑顔で応えるシーンが描かれた。

SNSでは、徳重の赤池への涙の説得に感動する声が続出。「泣きそう」「2人のきずなに涙が止まらない」「師弟コンビすてきすぎるよ……」「こんなん泣いちゃうよ」「2人のシーン本当に良い」「名シーンでした」「最高だよ……この師弟」などのコメントが並んでいた。

(C)TBSスパークル／TBS(撮影:加藤春日)