東急電鉄は、「東急線アプリ」の「TOQ COIN」サービスで貯めたコインを同社の有料座席指定サービス「Q SEAT」の座席指定券に交換できるようにしたと発表した。

「TOQ COIN」は、「PASMO」「Suica」「TOKYU CARD」など利用して東急線に乗車した場合や、定期券および座席指定券を購入した場合に最大3%還元され、「東急線アプリ」内にコインとして貯まるしくみにサービス。これまでも一日乗車券などに交換できたが、今回、新たに「Q SEAT」の座席指定券が加わり、9月11日からサービスを開始した。

これにより、東横線と大井町線の「Q SEAT」座席指定券1枚を500コイン、同じ運行のみで利用できる2枚セットを1,000コインで交換できる。アプリ内でコインを交換するとクーポンコードが発行され、専用ウェブサイト「Qシートチケットレスサービス」で入力すれば座席指定券との引換えが完了する。発行されたクーポンの有効期限は交換日から60日以内となる。

東急線アプリ内での商品交換画面イメージ

「Q SEAT」は東横線と大井町線で夕方から夜間にかけて運行される急行の一部車両をクロスシート仕様とし、広い座面の座席に加えて電源コンセントとカップホルダー(一部座席)、無料Wi-Fiなど利用可能。帰宅ラッシュ時間帯に快適な移動を提供することを目的に導入された。