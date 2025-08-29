アイドルデュオ・ROIROMの初めての冠番組『ROIROM ROAD(ロイロム ロード)』が、日本テレビで9月5日・12日(24:30～ ※関東ローカル)に放送される。

ROIROM

本多大夢と浜川路己によるROIROM。この番組は、浜川の出身地であり、2人が夢を追いかけてレッスンに励んでいた思い出の地・沖縄で“ルーツ旅”を繰り広げる。

2人にはレンタカーが用意され「思い出のレッスン場」や「秘密の絶景スポット」、さらに「話題のレジャースポット」や「絶品ソウルフード店」などを巡る。アーティストとしての原点をたどり、ユニットのこと、将来のことを語り合いながら、沖縄の青い空の下で、2人の青春、そして新たな旅が始まる。

Huluでは、未公開映像を含む特別版(全4話)が、9月5日から毎週金曜18時に独占配信される。

コメントは、以下の通り。

■本多大夢

沖縄に来たら「海で叫んでみよう」とか「手紙を書く」とか普段だったらちょっと恥ずかしいなと思うことも、やってみたくなっちゃいました。

これが「ROIROM ROAD」のパワーなのかも。

『ROIROM ROAD』では笑いあり涙ありで路己のルーツや沖縄の魅力を伝えられたのかなと思うので、皆さん沖縄に来てROIROMのことを知っていただいて、一緒にHAPPYになろうね！

■浜川路己

2年前の自分を知ってくださっているお世話になった方々に会えて、今の僕たちがどう見えているのか？を知ることができて、良い体験になりました。

普段思っていることでも口に出してみたり、書いてみたり、人に伝えてみると自分の心境も変わるんだなと、この旅を通して感じ、改めて2人で同じ目標に向かってこれから走っていけそうな気がしたので、皆さんぜひ見てください！