女優の吉永小百合が主演を務める映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』(10月31日公開)が、第73回サン・セバスチャン国際映画祭のオフィシャルセレクションに選出されたことが明らかになった。

『てっぺんの向こうにあなたがいる』は、「女性だけで海外遠征を」を合言葉に結成されたエベレスト(ネパール名でサガルマータ、中国名でチョモランマ)日本女子登山隊の副隊長として知られる女性登山家・田部井淳子氏の実話を基にした作品。

主人公・多部純子(田部井淳子氏がモデル)を演じるのは今作で映画出演124本目となる、女優の吉永小百合。純子を支える夫・正明を演じるのは数々の映画賞を受賞している名優、佐藤浩市。純子の盟友であり、エベレスト登頂の相棒でもある北山悦子役には、吉永と映画『最高の人生 の見つけ方』以来、5年ぶりのタッグとなる天海祐希。青年期の純子役はアーティスト活動から俳優活動まで多方面で活躍しているのん。さらに、木村文乃、若葉竜也、工藤阿須加、茅島みずきらがキャスティングされており、険しい高峰へ向けて実力派の俳優たちが揃った「パーティー」となっている。

阪本順治監督

若葉竜也

この度、本作が9月19日から27日にかけてスペイン北部のバスク州サン・セバスチャンで開催される第73回サン・セバスチャン国際映画祭のオフィシャルセレクションに選出されたことが発表され、スペシャルスクリーニングにあわせて、阪本順治監督 、本作の主人公・多部純子(吉永)の息子・多部真太郎役を演じた若葉竜也、若葉演じる多部真太郎のモデルであり、田部井淳子氏の実子・田部井進也氏のスペイン入りが決まったことも明らかになった。

これを受け、阪本監督と若葉からコメントが届いている。

■阪本順治監督

25年ぶりのサン・セバスチャン国際映画祭。今もあの美しい海や美味しい料理、そして人々の温かみを覚えています。そして、『てっぺんの向こうにあなたがいる』が、自然豊 かなサン・セバスチャンの地で上映されることに、格別の喜びを感じています。大自然に抱かれ、豊かな人生を希求する人々の物語だからです。皆さんの反応が楽しみです!

■若葉竜也

大衆演劇のドサ回りから、サン・セバスチャン国際映画祭にたどり着くなんて想像もし ていませんでした。

世界的な映画に出たいという欲求があまりない僕は、「日本の映画」を世界にもっていく、ということに喜びを感じています。

この映画はもちろん、日本映画をもって各国をドサ回りしたいと思います。

