COLLECTが運営する食のテーマパーク「道の駅常総」では9月13日〜23日、「常総 秋の収穫祭」を開催する。

同イベントでは、詰め放題やお得な買い物などを通じて夏・秋の味覚が楽しめる企画を展開。

期間中は、アールスメロン1玉の購入で参加できる抽選や、会場内に設置されたキーワードを集める参加型の企画を実施する。

アールスメロン

13日〜15日には、30種類以上のぶどうを育てている地元生産者が来場のもと、ぶどうの大試食・即売会を予定している。また、ぶどうの粒を箸で取る「ぶどうポイポイ選手権」も開催する。

20日〜23日には、マスにお米を掬う「収穫の新米すくい」を実施する。

いなほ食堂では、「いなほ食堂定食」(2,420円)や5種類のまぐろが楽しめる「トロとろとろ丼」(1,700円)、TAMAGOYAカフェレストランでは「3種のきのこデミグラスオムライス」(1,595円)を提供する。

TAMAGOYA常総ハウスでは、秋限定のシャインマスカットプリンとお芋プリンが入った「秋の味覚プリン」(4点セット1,850円、6点セット2,750円)を販売する。

ぼくとメロンとソフトクリームでは「まぜま〜ぜおいもシェイク」(500円)や「ぼくのお芋サンデー」(600円)を提供する。