バウムクーヘン博覧会実行委員会(ユーハイム内)は9月17日、「バウムクーヘン博覧会2025」を松坂屋名古屋店(愛知県名古屋市)で開催する。

バウムクーヘン博覧会2025

全国から260種類以上のバウムクーヘンが大集合

「ご当地バウムクーヘンコーナー」では、全国47都道府県から約160ブランドが出品。またブランドブースも27ブランドがPOPUP出店する。シンプルなバウムクーヘンはもちろん、フルーツを使用したもの、写真を撮りたくなるようなユニークなかたちのバウムクーヘンなど、260種類以上のバウムクーヘンが集合する。

また今年は、パティスリー ザ・エレンの「バウム フラン&プレミアム生ソフト」(1,078円)や、MIYABI'Sバウムクーヘンの「揚げバウム 塩キャラメルアイス」(780円)、MYSTAR BASEの「エスプレッソソフト」(950円)など、暑い日にもぴったりなひんやりバウムも販売する。

パティスリー ザ・エレン「バウム フラン&プレミアム生ソフト」(1,078円)

MYSTAR BASE「エスプレッソソフト ～カフェラテバウムを乗せて～」(950円)

トートバッグ&ご当地ミニバウムクーヘン詰合せセット

6ブランドのミニバウムクーヘンをオリジナルのトートバッグに詰め合わせた限定商品も発売する。

Aセット(2,160円)は、「おかし工房木村屋」(岩手県)、「Namegata米こバウムクーヘン」(茨城県)、「ヴィヨン」(東京都)、「菓子工房フェルヴェール」(富山県)、「ユーハイム」(兵庫県)、「フランス菓子工房ラ･ファミーユ」(香川県)のバームクーヘンを詰め合わせた。各日午前10時から販売、各日限定50セット(1人2セット限り)となる。

Bセット(2,160円)は、「菊野屋製菓舗」(神奈川県)、「BARREL COFFEE BAUM」(新潟県)、「クラブハリエ」(滋賀県)、「ユーハイム」(兵庫県)、「ル・フォワイエ」(岡山県)、「バウムクーヘン専門店akaneiro」(佐賀県)のバームクーヘンを詰め合わせた。各日午後1時から販売、各日限定50セット(1人2セット限り)となる。

ご当地バウムクーヘンを食べ比べ

47種類のご当地バウムクーヘンの中から好きなものを5種類、一口サイズで食べられる「バウムクーヘンBAR47」(1皿550円)。試してみたいバウムクーヘンを少しずつ楽しめるので、「ご当地バウムコーナー」での商品選びの参考としても活用できる。併せて、ドリンク(コーヒー、紅茶、ミネラルウォーター)も150円で用意されている。

焼きたてふわふわのバウムが食べられる

世界初のバウムクーヘン専用AI焼成機「THEO(テオ)」が焼いたバウムクーヘン(1個432円)を販売する。各日数量限定での販売となり、焼きあがり時間は10:30～、11:30～、12:30～、13:30～、14:30～、15:30～、16:30～、17:30～、18:30～の9回を予定している。最終日は17:30の回をもって終了する。

バウムクーヘン作り体験

同博覧会では、バウムクーヘン作りも体験できる。参加費はお土産付きで1,500円。所要時間は約30分で、各回の定員は4名となる。予約受付は9月16日10:00より松坂屋名古屋店の公式ホームページにて開始され、定員に達し次第受付終了となる。

テーブルバウム

ファイナルクーヘン総選挙開催

ファイナルクーヘン総選挙

「ファイナルクーヘン総選挙」も実施する。今回は30ブランドが選りすぐりのバウムクーヘンを持ち寄り総選挙へ立候補。ブースにはエントリーブランドの選挙風ポスターや投票箱、記載台が設置され、まるで選挙会場のようなよそおいに。投票に参加した人には粗品をプレゼントする。会場投票の期間は9月17日～9月23日10:00～19:00まで(最終日は18:00まで)。Instagram投票も実施され、9月1日～9月30日までの期間中、公式Instagramに投稿される各エントリー投稿の「いいね」数が票として加算される。

ご当地バウムが当たる「バウム投げ」

全国8地方の的にバウムクーヘン型のリングを投げるとご当地バウムが当たる。1回100円でご当地のミニバウムクーヘンが当たるAコースと、1回500円でご当地バウムクーヘンのホールが当たるBコースの2種類を用意している。

バウム投げ

「バウミアン」を募集

バウムクーヘン博覧会Instagramのフォローワーキャンペーンとして「バウミアン」を募集する。Instagramをフォローしていて、苗字に漢字の「木」の部首が入る方を「バウミアン」に認定。会場でバウムルーレットに挑戦、当たるとミニバウムクーヘンをプレゼントする。応募期間は9月1日15:00～9月16日(火)15:00まで。