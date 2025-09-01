GREENCOLLAR(グリーンカラー)は9月12日～23日、旬を極めた「極旬ぶどう」のポップアップストアを、MIYASHITA PARK North 2F、THE [ ] STORE(ザ・ストア)に出店する。

同社は、三井不動産グループの事業提案制度「MAG!C」から誕生した企業で、山梨県とニュージーランドの2拠点で高品質なぶどうを通年生産し、世界へ届ける挑戦を行っている。日本の卓越した農業技術を次世代へ継承するとともに、自然と共生する豊かなライフスタイルである「グリーンカラー」を世の中へ提案する取り組みであるとのこと。

ポップアップストアでは、9月から旬を迎える「極旬ぶどう(シャインマスカット)」の収穫体験や、3種類のぶどうから自分の好みの詰め合わせを作ることができる。

収穫体験イメージ

「EMMÉ」や「patisserie code」といった人気パティスリーやコーヒーショップとのコラボレーションスイーツも提供。さらに、GREENCOLLARが厳選した山梨県とニュージーランドのクラフトフードも販売する。

また、MIYASHITA PARK内のCAFÉ KITSUNÉとMIYASHITA CAFEでも、極旬ぶどうを使ったコラボスイーツを販売する。