九十九島グループが展開する九十九島せんぺい本舗は9月10日、「九十九島せんぺいの日」を祝い、各地でイベントを開催すると発表した。

九十九島せんぺい

1951年に誕生した九十九島せんぺいは、縁起物である海亀の甲羅にヒントを得た六角形をかたどっている。また、たくさん散りばめたピーナッツは美しい九十九島の大小の島影を表現している。九十九島せんぺいが誕生した時代、北部九州では「煎餅」のことを「せんぺい」と発音する習慣があったという。同商品は、あえて方言である「せんぺい」を使ってひらがなで称し、佐世保の名物として全国へ広めたいという先代の強い想いが込められている。

今年も9月19日の九十九島せんぺいの日を迎えられたことに対し、喜びと感謝の気持ちを伝えるべく、各地でイベントを開催する。

東京エリア

東京エリアでは、9月14日および15日の2日間、東京ビックサイト(東京都江東区)で行われる「佐世保市ふるさと納税PR」に出店し、限定600枚の九十九島せんぺいを来場者にプレゼントする。

佐世保エリア

佐世保エリアでは、9月19日～21日の3日間にわたり九十九島せんぺいをプレゼントする。「九十九島せんぺい本舗本店」(長崎県佐世保市松浦町2-21)では、来店者へ先着100セット、「させぼ五番街催事」(長崎県佐世保市新港町2-1)では午前と午後それぞれ先着100セット進呈する。また、同会場では今秋にリニューアルを予定している「九十九島せんぺいフィナンシェ」(5個入1,080円、10個入2,160円)の試食および先行販売も実施する。

さらに、9月19日には西海パールシーリゾートにて開催される佐世保コンベンション協会主催の「九十九島クリーンアップ大作戦」において、清掃活動参加者に「九十九島せんぺい8枚入」を数量限定でプレゼントする。

長崎エリア

長崎エリアでは、9月20日に長崎スタジアムシティで行われる「V・ファーレン長崎 vs カターレ富山」戦にて、先着3000名限定で九十九島せんぺいをプレゼントする。地元長崎を応援し「NAGASAKI」のりんがけが施された特別なせんぺいにも注目。