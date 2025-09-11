シオノギヘルスケア、第一三共ヘルスケアおよび田辺三菱製薬の3社は、9月15日より大阪府内のドラッグストア(16店舗)にて使用済みのぬりぐすり容器(プラスチック容器およびアルミチューブ)を回収するリサイクルプログラムを開始する。回収した容器は、原料化し、新しい再生資源として活用する。

使用済みのぬりぐすり容器のリサイクルは、日本初の取り組みとなる。3社の協働により、ぬりぐすり容器のリサイクルを起点とした資源循環の新たなモデルを構築し、循環型社会の実現に貢献していく。

ぬりぐすり容器リサイクルプログラム

回収ボックスデザイン

ぬりぐすり容器リサイクルプログラムについての概要は以下の通り。

参加企業は、シオノギヘルスケア、第一三共ヘルスケア、田辺三菱製薬株式会社。運営・協力企業は、テラサイクルジャパン。

実施概要は以下の通り。

回収期間は、9月15日~。

回収対象は、市販薬(OTC医薬品)の使用済みぬりぐすり容器(プラスチック容器およびアルミチューブ)。※ブランド、メーカー、購入場所は問わない

回収方法は、大阪府内※2のドラッグストア16店舗に専用回収ボックスを設置して回収。 回収ボックス設置企業および店舗はmik japan 11店舗。(千林店、京阪千林店、鶴見橋店、天神橋六丁目店、曽根駅前店、服部店、アザール桃山台店、アドバンスねやがわ店、サンロード瓢箪山店、逆瀬川店、オアシスタウン伊丹鴻池店)

アカカベ 5店舗。(阿波座店、大阪天満宮店、鴫野駅前店、新高店、おか薬局)

ぬりぐすり容器リサイクルプログラムの特徴を紹介する。

1つ目は、3社連携の協働モデル。

製薬会社3社が連携した持続可能な未来に向けた協働。

2つ目は、日本初の使用済みぬりぐすり容器回収とリサイクル。

これまで実施されていなかったぬりぐすり容器のリサイクルに、国内で初めて取り組む。プラスチック製容器だけでなく、ぬりぐすりで幅広く使用されているアルミチューブも回収対象とすることで、循環型社会の実現に貢献していく。

3つ目は、 消費者参加型の資源循環。

回収拠点および回収に協力してくれた人にポイント※3を付与。ポイントは社会貢献活動を行う団体への寄附やリサイクルグッズとの交換に利用可能。

ぬりぐすり容器リサイクルプログラムの仕組みを紹介する。

回収されたぬりぐすり容器は、素材毎に分別し、それぞれ粉砕・洗浄などの工程を経て、リサイクル処理される。将来的にはリサイクルされた原料から新たなリサイクル製品の製作を目指す。