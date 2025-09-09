アース製薬は8月20日、洗口液「モンダミン」(オープン価格)を全面リニューアルして発売した。

「モンダミン クリアミント」「モンダミン プレミアムケア ゴールドミント」(いずれもオープン価格)

38年ぶりに全面リニューアル

1987年の発売以来、38年ぶりにブランドロゴを含む製品の全面的なリニューアルを実施。「お口の健康を守る」という従来のコンセプトから、「お口年齢ケア」という新しい視点に着目し、美と健康の両面からお口のケアに貢献するブランドへと生まれ変わった。

新ブランドロゴ

ブランドロゴも一新し、「お口と心のリフレッシュ」と「輝く毎日」を象徴するとともに、シャープな三角形は、爽快感やスッキリ感、そして進歩する様子を、連続性のある三角形を用いることで、毎日無理なく使い続けられるブランドであることを示した。

今回のリニューアルでは洗浄力も重視しており、歯みがきだけでは落としきれない口内の汚れを徹底的に除去。また、長年培ってきた日本人が好む刺激や香味も改良され、より心地よい使用感を追求した。容器は持ちやすさを考慮した形状で、好みで剥がせるラベルデザインが採用されている。

(左から)「モンダミン プレミアムケア ゴールドミント」「モンダミン プレミアムケア ホワイトミント(ノンアルコール)」「モンダミン プレミアムケア シトラスミント(ノンアルコール)」「ンダミン プレミアムケア ブラックミント」(いずれもオープン価格)

小栗旬さんらが新イメージキャラクターに

リニューアルに併せて、新しいイメージキャラクターとして俳優の小栗旬さん、女優の畑芽育さん、アーティストのDa-iCEさんを起用。9月8日より、彼らが出演する新TVCMを全国で放映開始した。

本TVCMでは、それぞれの日常や生活に寄り添い、同商品が身近な存在として描かれている。CMソングにはDa‑iCEさんが9月24日配信リリースする最新曲「Tasty Beating Sound」を採用した。この楽曲は「ココロオドルお祭りソング」をテーマに掲げ、楽曲タイトル・歌詞・ビートに至るまで俳句や川柳に見られる詩の形式である五・七・五で構成されており、幅広い年齢層に楽しんでもらえるよう制作されている。