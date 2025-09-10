レキットベンキーザー・ジャパンは9月10日、薬用せっけんミューズ「ボタニカル by ミューズ」シリーズより、「ボタニカルby ミューズ ボディソープ デオドラントクリアモイスト」(オープン価格)を全国のドラッグストア、スーパー、ホームセンター、ECなどで発売した。

「ボタニカルby ミューズ ボディソープ デオドラントクリアモイスト」(オープン価格)

近年、体臭や汗のニオイに関する悩みは、夏場に限らず通年化している。背景には、ヒートインナーの普及や空調環境の変化により、冬でも汗をかきやすい生活環境が広がっていることが挙げられる。こうした中、消費者はボディソープに対して、「ニオイや汚れをしっかり落としたい」という機能性と、「肌への負担や乾燥を防ぎたい」という保湿ニーズの両立を求めている。ミューズの固形せっけんは殺菌成分配合によるニオイの予防効果があり、約90%のユーザーが体洗い用途で使用している。

こうした市場の変化と消費者のニーズを受け、今回、シリーズ初となるボディウォッシュを発売する。同商品は、1.5倍の殺菌成分サリチル酸を配合。季節を通して気になる4つのニオイ(体臭・汗臭・足臭・加齢臭)の原因菌を殺菌する。さらに、背中やデコルテのニキビも予防。植物由来の保湿成分配合で、うるおいを保ちながらやさしく洗い上げる。 オレンジブロッサム&フレッシュシトラスの香り。