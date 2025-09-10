ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』#11が、9日に配信された。

  • 浅田舞　(C)AbemaTV,Inc.

    浅田舞　(C)AbemaTV,Inc.

スタジオゲストとして浅田舞が登場

番組では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか?”を検証するため、山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」の最新シリーズ「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」の第6弾を配信。この企画では、山本がホストの師匠“軍神”こと心湊一希とともに、営業不振で閉店に追い込まれたホストクラブ『MIST』の再建を目指して、新店舗としてオープンした『SiVAH』で店舗改革に挑んでいる。

スタジオゲストとして登場した浅田舞は、山本と愛知県出身で同郷だといい、「地元の友達と一緒に山本さんにファンレターを送ったことがある」と明かした。また、20代の頃に友人と一緒に地元愛知県のホストクラブに行ったことがあるそうで、「初回で行って、飲み直しもしました」「推しが見つからなかった」とホストクラブ体験を語っていた。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

浅田舞、ファンレターを送ったことがある同郷の俳優とは「地元の友達と一緒に…」
大谷翔平、ポストシーズンでのクローザー起用の可能性は?　ロバーツ監督「翔平は先発として見ている」「ただ…」
「(大谷)翔平を全力投球させることができる段階にきた」　ロバーツ監督の構想と期待
ロバーツ監督、「(佐々木)朗希が先発として入るのは厳しい」と語る「今は…」
一夜限りのホスト復帰　爆撃竜馬「ホストやめたけど男としてイケてるのはやめてない」
ロバーツ監督、佐々木朗希の現状を語る「今年は…」
西岡德馬、渋谷駅近くの将棋所で小学生と対局し…「以来、将棋は一切しなくなってしまった」
平愛梨&長友佑都夫妻の食卓事情　妹の平祐奈が明かす「すごい量を作ってて…」
「ツッコミとして素人」「お利口なだけ」…過激な批評で話題呼んだ天野川怜子をひつじねいり松村が調査
女スパイに「芸能界にスパイはいる?」と質問すると…その回答をガクテンソク奥田が明かす
浜田ブリトニー、霊感商法にだまされて使った“驚きの金額”「8年間で…」
アンミカ、“「君が一番好き」と言ってはいけない理由”を力説「御法度!」
関連画像をもっと見る