浅田舞、ファンレターを送ったことがある同郷の俳優とは「地元の友達と一緒に…」

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』#11が、9日に配信された。

スタジオゲストとして浅田舞が登場

番組では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか?”を検証するため、山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」の最新シリーズ「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」の第6弾を配信。この企画では、山本がホストの師匠“軍神”こと心湊一希とともに、営業不振で閉店に追い込まれたホストクラブ『MIST』の再建を目指して、新店舗としてオープンした『SiVAH』で店舗改革に挑んでいる。

スタジオゲストとして登場した浅田舞は、山本と愛知県出身で同郷だといい、「地元の友達と一緒に山本さんにファンレターを送ったことがある」と明かした。また、20代の頃に友人と一緒に地元愛知県のホストクラブに行ったことがあるそうで、「初回で行って、飲み直しもしました」「推しが見つからなかった」とホストクラブ体験を語っていた。

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。