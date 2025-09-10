日本テレビ系料理番組『キユピー3分クッキング』(毎週月～土曜11:45～ ※一部地域除く)では、きょう10日の放送でアシスタントの杉野真実アナウンサーが卒業。10月から、徳島えりかアナウンサーが加入する。

2023年8月から約2年アシスタントを務めた杉野アナは、出産のため番組アシスタントを卒業。「家族が増えるにあたり、『3分クッキング』で学ばせていただいたことを生かして、愛いっぱいの食卓を目指します! お世話になった先生方、見てくださった視聴者の皆様、ありがとうございました」と感謝の思いを伝えた。

後任として10月13日から登場する徳島アナは「歴史ある『3分クッキング』のアシスタントを務めさせていただくことになり、とてもわくわくしています」としたうえで、「視聴者の皆様と一緒に学びながら、心温まる時間をお届けしてまいりたいと思います」と意気込んでいる。

コメント全文は、以下の通り。

■杉野真実アナ

料理をして食べること、季節を感じることが今まで以上に楽しくなった2年間でした。家族が増えるにあたり、『3分クッキング』で学ばせていただいたことを生かして、愛いっぱいの食卓を目指します！

お世話になった先生方、見てくださった視聴者の皆様、ありがとうございました。

またお目にかかれます日を楽しみにしております。

■徳島えりかアナ

歴史ある『3分クッキング』のアシスタントを務めさせていただくことになり、とてもわくわくしています。

これまではつい自分の中の定番メニューを繰り返してしまうことが多かったのですが、昨年度は産休・育休をいただき食卓とゆっくり向き合う時間が増え、日本の食文化の奥深さを改めて感じました。

視聴者の皆様と一緒に学びながら、心温まる時間をお届けしてまいりたいと思います。

【編集部MEMO】

杉野真実アナは、2年前の加入時に「伝統ある『3分クッキング』を担当させていただけることになり、心からうれしく、幸せな気持ちです。食べることは生きること! 食べるのはもちろん、作るのも大好きなので、毎日の食卓により彩りを増やせるよう、視聴者の皆様と一緒にたくさん学びたいです。楽しい料理時間をお届けできますように。よろしくお願い致します!」とコメントしていた。

