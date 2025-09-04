ファミリーマートは9月9日、「極旨 黒豚まん」と「極旨 黒豚まんカレー」(いずれも240円)を、全国のファミリーマートで発売する。

極旨 黒豚まんは、2019年の発売以降、累計販売数7000万食を突破。2025年1月には第82回「ジャパン・フード・セレクション」の最高位のグランプリを受賞した中華まん。具材比率50%にこだわり、具材には、国産の黒豚と玉ねぎを100%使用している。さらに、アルペンザルツ岩塩で肉の旨みを最大限に引き出した“至極の一品"という価値を追求した商品で、定番の「肉まん」と比較すると、全体重量は約1.3倍、挽き肉のカットサイズは、ファミマの中華まんの中で最も大きく、圧倒的な肉感を感じることができる。

発売から7年目の今年、初のフレーバーとして、アンケート調査で食べてみたい味No.1にランクインした「カレー味」を商品化。具材は国産の黒豚と玉ねぎ100%使用し、もっちり弾力のある生地はそのままに、具材の中心には22種の香辛料を使用した山椒香る欧風カレーソースを入れた。 また、挽き肉は黒豚の旨味を引き立てるオリジナル配合のカレースパイスでほんのり味付けし、中心のカレーソース同様に山椒を効かせることで、一体感を出している。

9月9日～9月22日までの期間限定で、ファミマカフェのコーヒー・カフェラテをどれでも1品購入すると、次回会計時に極旨 黒豚まん・黒豚まんカレーの購入に使える20円引きレシートクーポンをプレゼントする。使用期間は9月9日7時～9月29日まで。