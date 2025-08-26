欧州を代表する強豪クラブによって争われる世界最高峰のサッカーの大会「UEFAチャンピオンズリーグ」2025-26シーズンのリーグフェーズから決勝までがWOWOWで独占生中継(放送・配信)される。

現在、最後の出場7枠をかけたプレーオフが行われており、8月27日と28日の2nd legが終了すると、本選となるリーグフェーズに出場する全36クラブが出揃う状況。29日にはモナコでリーグフェーズの組合せ抽選会が行われ、WOWOWサッカー公式YouTubeとWOWOWオンデマンドでライブ配信(8月28日 24:00～)される。

そのライブ配信番組には「UEFAチャンピオンズリーグ 2024-25 FINAL WOWOWスペシャルサポーター」としてドイツ・ミュンヘンで行われた昨シーズンの決勝「パリ・サンジェルマンvsインテル」を現地観戦した、7人組ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」のSOTAとJUNONがスペシャルゲストとして出演。解説の戸田和幸氏、林陵平氏、進行の横内洋樹アナウンサーらと組合せ抽選会を実況しつつ、決定した注目の対戦カードや今シーズンの見どころを展望していく。

■JUNON（BE:FIRST）コメント 先日CL決勝を目の前で観戦させていただいて会場やスタジアム周辺の雰囲気から何から何まで肌で楽しさと熱量を感じた大会をまた一（イチ）から観られること、そしてもう（今シーズンの）始まりを感じさせていただける嬉しさで楽しみです!

■SOTA（BE:FIRST）コメント いつも遠くから楽しみにドキドキしていた瞬間に近くで関われることが本当に嬉しく、感謝でいっぱいです。先日、現地で決勝を観て、CLには他にない熱いものがあるなと確信したので、今年もより沢山の方にサッカーの魅力が広がってくれると思います!！ 少しでも力になれるように頑張りたいと思います! 全力で楽しみたいです!