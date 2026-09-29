「争い事はやめたいし、見ているのも嫌だなと思います」――10月4日にスタートするWOWOWの連続ドラマW『MR -医薬情報担当者-』(毎週日曜22:00～)の完成報告会が29日、都内で行われ、主演の向井理が「夢の新薬」に込めた思いを語った。

向井理

医薬情報担当者(MR)を主人公に、製薬業界と医療現場の裏側、命に向き合う人々の葛藤を描く本作。向井は、患者を第一に考える「天保薬品」のMR・紀尾中正樹を演じる。この日は共演の要潤、正門良規(Aぇ! group)、豊原功補も登壇した。

ドラマにちなみ、「夢の新薬を作れるとしたら」と聞かれた向井は、「怒りを抑える薬」を挙げた。昨今の状況に触れながら「もう戦争しすぎだし、仲良くやろうよって思います。怒りのボルテージを下げてくれれば、争い事もなくなるかなと思うので。争い事はやめたいし、見ているのも嫌だなと思います」と、その願いを明かした。

向井にとって、MRは大学の同期に多かったことから身近な職業でもあるという。同期が新人だった頃には、寝る時間がないほど忙しく、薬について毎日勉強している様子を見ていたと振り返り、今回の出演を「こういう職業があることをお知らせできる、いいチャンス」と捉えた。

劇中には難しい専門用語も登場するが、向井は「それ以上に大事なのは、今何が起こっているかを感情で伝えること」と説明。「とてもスピード感のあるドラマになっていますので、ぜひご覧いただけたら」と呼びかけた。