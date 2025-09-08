東洋水産は、「マルちゃんZUBAAAN!」シリーズより、「マルちゃんZUBAAAN!×『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』最強ZUBAAAN!投票キャンペーン」を9月7日より実施する。

本キャンペーンは、「マルちゃんZUBAAAN!」シリーズ全品を対象としたクローズドキャンペーンで、スーパー戦隊シリーズ50周年記念の最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』とのタイアップにより実現した。キャンペーンサイトへアクセスし、専用LINE公式キャンペーンアカウントを友だち追加したあと、3つの応募コースから希望のコースを選び応募に必要な対象商品を購入したレシートをメッセージに従ってアップロードすることで応募できる。応募者の中から抽選で合計1,500名に、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」オリジナルデザインのグッズが当たる。

応募期間は9月7日～12月6日23:59。対象商品は「マルちゃんZUBAAAN! 背脂濃厚醤油 3食パック」「同 旨コク濃厚味噌 3食パック」「同 横浜家系醤油豚骨 3食パック」「同 豚骨魚介中華そば 3食パック」「同 博多豚骨ラーメン 3食パック」「同 鶏油香る鶏中華そば 3食パック」。1食×3個の購入でも応募可。ECサイトで購入した際は、納品書または領収書のアップロードをもって完了となる。

賞品内容は、2ポイントコースが親子ペアTシャツ（100名様）、1ポイントコースがジオラマアクリルスタンド（200名様）、1ポイントコースがQUOカードPay 1,000円分（1,200名様）。