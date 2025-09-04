ローソンはこのほど、定番のサンドイッチ「ツナたまごサンド」「ミックスサンド」の2品をリニューアル。9月2日より、全国の「ローソン」にて販売している。

人気具材であるたまごサラダとツナサラダが楽しめるサンド「ツナたまごサンド」(297円)と、ツナサラダ、レタスハム、たまごサラダの3種類を楽しめる「ミックスサンド」(333円)。

いずれも、ツナサラダに野菜だしを加えることで旨みをUPさせ、よりジューシーな仕立てにリニューアルされている。