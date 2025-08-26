シャトレーゼは8月27日、山梨県産シャインマスカットを使用した「シャインマスカットスイーツ」を発売する(商品によって販売日が異なる)。

シャインマスカットスイーツ

ケーキ

「山梨県産シャインマスカットのレアチーズタルト」(ピース475円、ホール3,240円)は、山梨県産シャインマスカットを隙間なく敷き詰めた贅沢なタルト。北海道産クリームチーズを使用したレアチーズクリームと、カスタード入りホイップクリームで作ったタルトに、お店でカットしたみずみずしい山梨県産シャインマスカットを飾った。8月29日～ 10月2日頃までの販売となる。

「旬のフルーツバトン 山梨県産シャインマスカット」(1,620円)は、苺クリームとホイップクリームをサンドしたケーキに、お店でカットしたみずみずしい山梨県産シャインマスカットをぎっしりと飾ったケーキ。8月29日～10月2日頃までの販売となる。

「山梨県産シャインマスカットのフルーツパフェ」(529円)は、シャインマスカットとレモンで、見た目も味も爽やかに仕上げたパフェ。ぷるんと爽快なレモンピール入りレモンジュレやアロエのシロップ漬けに、香り豊かなシャインマスカットクリームとホイップクリームを重ね、フレッシュなシャインマスカットをトッピングした。使用しているシャインマスカットのうち、山梨県産シャインマスカットを98%使用している。8月29日～10月2日頃までの販売となる。

「山梨県産シャインマスカットのフルーツボンブケーキ」(518円)は、爽やかな香りのシャインマスカットムースと、濃厚な香りと甘酸っぱい味わいのぶどうムース、りんごゼリー入りりんごソースを組み合わせたケーキに、みずみずしい山梨県産シャインマスカットを飾り付けた。間に入れたりんごソースが食感のアクセントになった、ぶどうづくしのケーキ。使用しているぶどう原料のうち、山梨県産シャインマスカットを96%使用している。8月29日～10月2日頃までの販売となる。

「スクエアショート 山梨県産シャインマスカット」(432円)は、さまざまなフルーツをサンドした、豊かな味わいのショートケーキ。口溶けのよいホイップクリームとダイス苺、黄桃と洋梨のシロップ漬けをサンドしたケーキに、山梨県産シャインマスカットを飾り付けた。食べるたびに異なる果実の風味が広がる。8月29日～10月2日頃までの販売となる。

「プレミアムフレジェ 山梨県産シャインマスカット」(669円)は、シャインマスカットと洋梨のハーモニーを楽しむ、季節限定のケーキ。山梨県産シャインマスカット、ホイップクリーム、爽やかな甘みとさっぱりとした味わいの洋梨ジュレをあわせ、仕上げにもジューシーな山梨県産シャインマスカットを飾った、華やかな一品。8月27日～10月2日頃までの販売となる。

「ナガノパープルと山梨県産シャインマスカットのプレミアムショート」(518円)は、シャインマスカットとナガノパープル、甘く芳醇な2種のぶどうを贅沢に使い、ふんわりスポンジとキレのあるホイップクリームで仕立てた、今だけの特別なケーキ。間にはシャインマスカットのジュレを忍ばせ、ひと口ごとに爽やかな香りが広がる。ナガノパープルは長野県内でしか生産できない高級ぶどうで、その希少性と深い味わいで知られており、大粒で皮ごと食べられる、さわやかな甘みと芳醇な香りが特長。9月3日～10月2日頃までの販売となる。

ひんやりスイーツ

「山梨県産シャインマスカットのふんわりロール」(226円)は、山梨県産シャインマスカットを使用した、果汁あふれるロールケーキ。ふんわりと焼き上げたスポンジで、マスカット風味のホイップクリームと、甘くみずみずしい山梨県産シャインマスカットを優しく包み込んだ。さっぱりとした甘さのクリームが、シャインマスカットの甘みをより一層引き立てる。8月27日～10月2日頃までの販売となる。

「シャインマスカット杏仁豆腐」(194円)は、八ヶ岳高原のしぼりたて牛乳を使用した、とろっとなめらかな杏仁豆腐に、芳醇かつ程よい酸味のあるマスカットソースとホイップクリームをあわせたひんやりスイーツ。ぶどう果汁のうち、山梨県産シャインマスカットを5.4%使用している。8月27日～10月2日頃までの販売となる。

「山梨県産シャインマスカットのクリームあんみつ」(378円)は、旬の山梨県産シャインマスカットを使用した季節限定のクリームあんみつ。みずみずしく芳醇なシャインマスカットと、自家炊き粒あん、マンゴーシロップ漬け、自家炊き塩豆、白玉風団子、寒天を組み合わせ、彩り豊かに仕上げた。中央のホイップクリームや黒蜜を合わせるなど、自由に味を変えて楽しめる。8月27日～10月2日頃までの販売となる。

「山梨県産シャインマスカットのホイップクリーム大福」(183円)は、柔らかくふわふわの餅生地で、自家炊き粒餡を加えたホイップクリームと、ジューシーな山梨県産シャインマスカットを丸ごと一粒包んだスイーツ。8月27日～10月2日頃までの販売となる。

季節の和菓子

「山梨県産シャインマスカット大福」(216円)は、シャインマスカットを一粒使用した大福。滋賀県産羽二重もち米を使用したコシのある生地で、マスカット風味の白餡とジューシーな山梨県産シャインマスカットを丸ごと一粒包んだ。8月27日～9月30日までの販売となる。

「山梨県産シャインマスカットのぶどう餅」(3個入432円)は、みずみずしい山梨県産シャインマスカットを求肥で丁寧に包んだ、シンプルながらも贅沢な味わいの和菓子。求肥のもちっとした食感のあとに、シャインマスカットのジューシーな果汁が口いっぱいに広がる。8月27日～9月30日までの販売となる。

「旬の雫 山梨県産シャインマスカット」(3個入432円)は、山梨県産シャインマスカットを包んだくず饅頭を、自社ワインを使用したマスカット味のクラッシュゼリーと合わせた、見た目も味も爽やかな和菓子。冷蔵庫で冷やして食べることで、より一層おいしく味わうことができる。8月27日～9月30日までの販売となる。

フルーティーな濃厚アイス

「果実食感バー シャインマスカット」(1本81円/6本入399円)は、まるで果実そのもののような食感とおいしさを味わえるアイスバー。ねっとりシャリっとした食感と、シャインマスカットのフレッシュな甘さが広がる。使用しているぶどう果実のうち、シャインマスカットを14%使用している。11月頃までの販売となる。