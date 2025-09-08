東洋水産は9月15日、「MARUCHAN QTTA」5種をリニューアル発売する。あわせて、新フレーバー「シビレ麻辣湯麺」も発売する。

リニューアルする商品は、「MARUCHAN QTTA シビ辛味噌ラーメン」「MARUCHAN QTTA シーフードラーメン」「MARUCHAN QTTA サワークリームオニオン味ラーメン」「MARUCHAN QTTA トマトクリーム味ラーメン」「MARUCHAN QTTA サッポロ一番みそラーメン」の定番5種。

今回のリニューアルのポイントは、「うま濃いスープ＆もちっと麺」。全体のバランスをよりよくするために、スープとの一体感を重視して麺を改良。なめらかでもちもちとした食感の麺を、ラードを使用した油で揚げて香ばしく仕上げている。「トマトクリーム味」は、レギュラー麺から幅広麺に変更した。

「しょうゆ味」は、これまでのポーク・チキンの旨みに、ビーフの旨みを新たに加え、3種類の肉の旨みを利かせた味わいに仕上げた。

「ミルキーシーフード味」は、これまでのバター風味に、乳のコクや甘みに新たに加え、まろやかなシーフード味に仕上げた。ほたての旨みもアップさせ、魚介の旨みをしっかりと感じられる味わいとなっている。商品名も「ミルキーシーフード味」に変更。

新フレーバーの「シビレ麻辣湯麺」は、チキン・ビーフの旨みをベースに唐辛子や花椒の辛みを利かせた麻辣スープに、具材としてチンゲン菜、味付鶏肉だんごなどを使用した。

価格はすべて236円(税別)。