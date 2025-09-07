女優の吉田羊が、きょう7日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00～)に出演。俳優仲間や高校時代からの友人からの証言を踏まえ、実はクールではない素顔について明かすほか、“人を喜ばせたい”という思いの原点である、今は亡き母との思い出を涙ながらに振り返る。

吉田羊

番組では、吉田とプライベートでも仲が良いという俳優の大泉洋がVTR出演し、吉田の“クラスにいるお調子者”のような一面を紹介。これまでの役柄などからクールで大人っぽいイメージを持たれがちだが、大泉は「ちゃんちゃらおかしい」と、ドラマの撮影現場で吉田が仕掛けてくる、とある“ごっこ遊び”について語る。さらに吉田は、自身の地元・久留米の方言を交え大泉を喜ばせる振る舞いを見せることもあるようで、スタジオでは普段のやりとりの再現と、その根底にある“人を楽しませたい”という思いが明かされる。

さらに、吉田の髪を25年にわたって切り続ける、高校時代から親友がインタビュー出演。下積み時代から間近で見届けてきた存在だからこそ知る、苦労続きの日々や、“完璧主義”な性格について披露する。

そのあまりの親密さゆえに、親友も「全部知ってる」であろう自身の恋愛遍歴を告白。番組MCの井桁弘恵が興味を示すと、吉田は恋愛をすると「ダメダメになる」という驚きの変貌ぶりについて語り、服の好みまで変わってしまうという、まさかの素顔を包み隠さず口にする。

昔から人を楽しませるのが好きだったという吉田。その性格の原点には、幼稚園の先生だった今は亡き母・亮子さんの存在があった。人が喜ぶことを当たり前のように行い、常に困っている人や悲しんでいる人に寄り添い続けた母。その生き方に大きな影響を受けた吉田は、今でも母のことを慕う地元の人たちから初めて明かされた、娘を思う言葉に涙を見せる。

そして、上京をした際に母と交わしたやりとりに思いを馳せつつ、役者という仕事を通して果たしたい、抱負を宣言。カメラを通して母に送る、これからへの気持ちを込めたメッセージとは。

【編集部MEMO】

吉田羊は1974年2月3日、福岡県久留米市生まれ。97年に小劇場でデビューし、2008年にNHK連続テレビ小説『瞳』などで注目。14年のドラマ『HERO』の女性検事役で全国的に知られ、15年『ビリギャル』ほかで各映画賞の助演女優賞を受賞。以降、大河『真田丸』、主演作『嫌な女』『コールドケース』『レディ・ダ・ヴィンチの診断』などで活躍し、『記憶にございません!』『Winny』『イチケイのカラス』『ハピネス』などに出演する。

