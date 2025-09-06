JR東海は、リニア中央新幹線の構造物に使用するための鉄筋代替素材「バサルトFRP筋」の大量生産技術を世界で初めて開発したと発表した。リニア中央新幹線では、超電導磁石の力で走行するリニア車両にかかる抵抗を小さくするため、磁界の影響を受けにくい低磁性鉄筋を使用することになっているが、バサルトFRP筋は低磁性鉄筋の一部を代替できる可能性を持つ。

今回開発したバサルトFRP筋は、玄武岩を原料としたバサルト繊維で作られる材料。鉄筋と比べて、磁界の影響を受けにくい非磁性や、電気を通さない絶縁性を備えるほか、腐食せず、重量は約5分の1、降伏強度は約3倍といった特徴を有する。

従来のバサルトFRP筋は熱硬化性樹脂を用いた製造が主流で、鉄筋と同等以上の強度でさまざまな太さの製造が可能だったが、製造に長時間を要することや高コストであることが課題だった。JR東海によれば、製造方法を改良し、熱可塑性樹脂を活用することで、直径5～32mmのさまざまな太さのバサルトFRP筋を短時間で大量生産する技術を確立したという。

2021年から小牧研究施設や山梨リニア実験線で実証試験を重ね、強度や品質において十分な性能を確認済みとのこと。非磁性・絶縁性により走行する際の抵抗を抑え、電力消費を削減できるほか、非腐食性により構造物の耐久性向上や維持管理の省力化、軽量性による施工性向上、さらには製造コスト低減にも寄与する見込みだとしている。

今後はリニア中央新幹線の営業線における走行路などへの適用に向けて、引き続き実験線区間で試験施工を進めるとともに、塩害対策が求められる東海道新幹線浜名橋りょう橋脚のひび割れ防止工事にも適用する方針としている。