ゆりあげ港朝市協同組合は9月7日、秋のイベント「さんま祭り」を宮城県名取市閖上にて開催する。

同イベントは、特設の長い焼き場にて生のさんまを自分で焼いて食べる事ができる毎年恒例の企画となっている。

今年は約2,000匹のサンマを無料で提供。

場内店舗では、さんま販売も行う。

当日は6時より、1人につき1枚の整理券の配布をスタートする。