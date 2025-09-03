東京ミッドタウンマネジメントは10月10日～26日、屋外映画イベント「HIBIYA CINEMA FESTIVAL 2025」を、東京ミッドタウン日比谷と日比谷公園などで開催する。

日比谷ステップ広場会場イメージ

同イベントは今年で8回目を迎える。今回のコンセプトは昨年に引き続き「ながらシネマ」。広場の観覧席を人工芝にリニューアルし、よりリラックスして映画体験が楽しめるようになる。

開催エリアも拡大。日比谷公園(10月10日～13日)や、日比谷OKUROJI(10月10日～12日)もサテライト会場として加わり、さまざまな会場を行き来して楽しめる"回遊型映画祭"へとスケールアップする。

日比谷公園会場イメージ

日比谷OKUROJI会場 イメージ

日中の「デイスクリーン」では、食事しながら、寝転がりながらなど、「〇〇しながら観たい」名作・人気作を日替わりで上映する。土日祝の7日間の上映では、毎回異なるテーマに沿って、映画の世界を"体感"する週末企画を行う。

夜の「ナイトスクリーン」前半は、昨年に続き「女性記者映画賞」受賞作品から厳選した作品を上映。後半は、トロント日本映画祭で上映された作品の一部を上映する。いずれも上映前には監督が登壇し、約30分のトークショーを開催する。

過去の開催の様子

入場は無料。入退場自由。ナイトスクリーンの一部エリアは事前予約制。