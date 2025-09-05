俳優の北村有起哉と仲間由紀恵が、10月9日にスタートするフジテレビ系ドラマ『小さい頃は、神様がいて』(毎週木曜22:00～ ※初回15分拡大)に出演することが5日、発表された。

このドラマは、3階建てのレトロマンションに住む、3家族の住人たちの物語を描いたホームコメディーで、『最後から二番目の恋』シリーズなどの脚本家・岡田惠和氏の最新作。物語は、19年前、夫婦があることがきっかけで「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束を交わすところから始まる。その言葉をすっかり忘れてマイペースに生きてきた夫・小倉渉(北村)と、その言葉を心の支えとして過ごしてきた妻・あん(仲間)。全く異なる想いを抱えた2人の何気ない日常の中で、少しずつ心を揺らしていく。

地上波GP帯ドラマ初主演となる北村が演じる渉は、特別な野心もなければ、派手な生活を送っているわけでもないが、仕事はそつなくこなし、人付き合いも良好。ささやかな幸せを感じながら、“普通の夫、父親”として暮らしている。ある嵐の夜、初めてマンションの住人たちと集まり、さまざまな話を語り合い、「みんないろいろあるんだな…うちは幸せなほうかも」などと、のんきに感じていた。

一方、妻・あんは大学卒業後、中堅商社勤務でバリバリと働いていたが、出産を機に退職。若くして結婚・出産を経験し、現在は二児の母。家族を最優先に、「妻として」「母として」日々を懸命に生きてきた。時折、知人の病院で経理の仕事を手伝っていたが、実は内心、早い結婚・子育て…“自分の人生”に対する未練や違和感を抱えていた。そんな彼女の心の支えだったのが、約19年前に渉と交わした「子どもが二十歳になったら離婚する」という約束。あんにとっては本気の“約束”だったが、渉にとっては冗談のような記憶。しかし、嵐の夜をきっかけに渉が軽率にもその離婚の話をマンションの住人たちに話してしまう。そしてあんは、渉に“離婚”の話について、「生きてるんだけど、あの約束」と言い放ち…。

夫婦、家族、隣人、そして“自分自身”の人生とどう向き合って生きていくのか。それぞれの登場人物が抱える想いや葛藤が描かれる。

コメントは、以下の通り。

■北村有起哉

──本作のオファーを受けて

「岡田さんの作品に出演させていただくのは今回で2回目ということで、とてもうれしかったです。そして、まさかこの歳で“ゴールデンの主演”という大役をいただくとは思っていなかったので、正直ビックリしました。“えっ!いいんですか!?”という気持ちになりましたね」

──台本を読んでみて

「岡田さんの作品には、いわゆる“悪人”が出てこないんですよね。どこかほのぼのとしていて、その中にちょっとズレている人がいたり、小さな摩擦やゆがみが生まれたり…。そういった部分が、見ている方にとってはクスッと笑えるような、ささやかな仕掛けになっていると思います。自然と引き込まれる岡田さんの劇世界の中で、僕も肩の力を抜いて、のびのびと演じられたらと思っています」

――小倉渉という役について

「渉は自分自身と重なる部分が多いのですが、客観的に見ると、“ダメだな～こいつ…”と思うところはたくさんあります(笑)。そしてこのドラマは、“離婚するのか、しないか”というのがテーマのひとつでもあるので、そのズレをしっかり見せられるように、夫婦のデコボコ感を出しつつ、憎まれない、むしろ愛される夫婦像を作っていければと思っています」

――仲間由紀恵さんとの共演について

「以前、チャリティー活動でご一緒する機会があって、何度かお会いしていたので、もともと親近感はありました。ただ、作品での共演は、久しぶりだったので、ご縁があって本当に良かったです。(仲間)由紀恵ちゃんは、とても真面目でストイック、そしてほんわかした一面もある方。そんな彼女が今回、“あん”という役をどうアプローチするのか、楽しみです。セリフのやり取りを通して、お互いに想像もつかない表情や空気感が生まれてくれるような、そんなシーンが撮れたらうれしいですし、それがこの作品の成功にもつながるのではないかと思っています」

――放送を楽しみにしている視聴者へメッセージ

「ある日突然、ごく普通の家族だったはずなのに、“離婚宣告”がなされます。しかもそれは、ずっと前に交わした約束で…。そんな約束をすっかり忘れていた夫と、それを信じて計画的に準備を進めてきた妻、そしてそれに気付いた子どもたち。それぞれの視点で、家族のバランスがどう崩れていくのか。また、同じマンションに住む三家族が、それぞれの悩みを抱えながらも支え合い、ときにはぶつかり合いながらも関係を築いていきます。岡田さんワールドでお届けする、独特な三家族のアンサンブルを、ぜひ最後まで見届けてください!」

■仲間由紀恵

――本作のオファーを受けて

「久しぶりのフジテレビの連続ドラマということで、“ホームに帰ってきた”ような気持ちです。そんな中で、岡田さんの作品に出演させていただけるのは本当にありがたいお話でした。岡田さんの作品は、ハートフルで温かくて、でもどこかクスッと笑えるような印象があって、今回もきっとそんなステキな作品になるんだろうなと、楽しみにしています。挑戦しがいのあるこの機会を大切にしながら、たくさんの方に届くよう、心温まる作品を目指して頑張ります」

――台本を読んでみて

「岡田さんらしい、優しさにあふれた世界観の中で、一生懸命に生きている人たちの悩みや想いが丁寧に描かれていて、私たちの心にそっと寄り添ってくれるようなドラマになると感じました。特に、家族の何気ない会話のやりとりが印象的で、そこにこそ岡田さんらしさがにじみ出ていると思います。セリフの量も多くて少しプレッシャーを感じますが(笑)、しっかり覚えて、現場の空気感を大切にしながら、丁寧に演じていきたいです」

――小倉あんという役について

「あんという女性は、特別に何かに怒っているわけではありません。むしろ日常をフラットに楽しんでいるような人物です。でも、ちゃんと自分の中に意思を持っていて、芯のある女性だと思います。シーンによっては、“この人、何を考えているんだろう?”と分からなくなる瞬間もあるかもしれませんが、そこも含めて奥行きのある、明るく強い女性像を深めていけたらと思っています」

――北村有起哉さんとの共演について

「以前、時代劇で共演させていただいた時は、敵対するような関係性だったので、今回は全く違う“夫婦”という関係でご一緒できることを楽しみにしています。北村さんは本当にお芝居が素晴らしくて、何より声がすごく優しいんです。私はその声がとても好きで…(笑)。今回、夫婦としてお芝居を交わせることが楽しみですし、とても頼りにしています」

――放送を楽しみにしている視聴者へメッセージ

「“離婚をする”という前提のもとで日常を過ごしている、ちょっと変わった女性を演じます。でも、どこか共感できたり、“その気持ち分かるんだけど、かわいそうだな”と思えたり、いろいろな思いを感じて、心が動くような作品になると思います。私も一生懸命この役と向き合って、たくさん笑ったり、泣いたり…全力で1クール駆け抜けたいと思います。最後までご覧いただけたらうれしいです」

■脚本：岡田惠和氏

「北村さんとは二度目のお仕事ですが、なんと地上波のゴールデン・ドラマは初主演だそうで、これにご一緒できることは、とてもとても光栄なことであります。気合も入ります。仲間さんとはドラマ界で同じ時代を生きてきた同志のような感覚があります。初めて書かせていただきます。ついにです。うれしいです。いろいろ連ドラを書いてきましたが、男女や家族はあっても、実はあまり夫婦をメインステージに置いて書いてはきませんでした。

最高にいいやつなのに、なんかダメでなんかズレている夫と、そんな夫にイライラしているけど、どこか柔らかくて呑気でかわいい妻。夫婦の果てしなき日常を楽しんでいただけたらと思います。新鋭・酒井麻衣監督と、初タッグを組む田淵プロデューサーを筆頭に、脚本打ち合わせは女性ばかり。にぎやかで、まるで娘たちの中にいる父のようで、朗らかな時間です。ドラマにもきっとそんな空気が反映されていると思います。木曜の夜に安心して、バカだねと笑ったり、“わかるわかる”とうなずいたり、ちょっぴり泣けたり、愛らしいドラマをお届けしたいと思います」

■プロデュース：田淵麻子氏

「小さい頃から、私の人生は岡田さんのドラマと共にありました。登場人物がみんな愛らしくて、人の心や関係性が繊細に描かれていて、優しく心に響くセリフがたくさんあって…。そんな岡田さんと今回ご一緒できることを、とてもうれしく思います。渉は、順風満帆な人生を送っていると思っているけれど、どこかちょっとズレていて。そんな渉を、妻のあんは冷めた目で見ていて…。そんなどこにでもいる家族とそのまわりにいる人々の機微を描きます。

渉役の北村有起哉さん、あん役の仲間由紀恵さんは、まさに渉とあんが動き出したように演じてくださると思い、お願いさせていただきました。今作も、きっと登場人物それぞれに共感したり、笑ったり、ホロっとしながら見られるドラマに仕上がっていくと思います。フジテレビが新たにお送りする大人のホームコメディーをぜひご覧ください」

【編集部MEMO】

北村有起哉は、1974年4月29日生まれ、東京出身。俳優・北村和夫の長男で、妻は女優・高野志穂。98年に舞台『春のめざめ』と映画『カンゾー先生』でデビューし、ドラマ『アンナチュラル』『駐在刑事』『わろてんか』『エール』『おむすび』、映画『オーバー・フェンス』『新聞記者』『浅田家!』などに出演する。21年に『ムショぼけ』で連続ドラマ初主演を果たした。

