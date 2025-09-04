フジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(10月1日スタート、毎週水曜22:00～)に出演する菅田将暉、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波のキャラクタービジュアルが公開された。

1984年の渋谷を舞台に、脚本の三谷幸喜氏の半自伝的要素を含んだ青春群像劇の同ドラマ。今回公開されたビジュアルでは、劇団の演出家・久部三成(菅田)、ダンサーの倖田リカ(二階堂)、放送作家の蓬莱省吾(神木)、そして巫女の江頭樹里(浜辺)が、渋谷の一角で日常を送る様子が表現されている。

久部は成功を夢見る“熱量の塊”のような男。強い信念を感じさせる目はまっすぐと未来を見つめる。彼の背後にはWS劇場という古びた建物があり、エントランスのネオンが渋谷の夜を煌々(こうこう)と照らす。

一方、リカはダンサーらしいアーティスティックな雰囲気をまとう妖艶な女性。たばこを片手に楽屋で一服している瞬間を切り取った1枚になっており、何かに思いをはせている様子。視線の先に何を見ているのか。

駆け出しの放送作家・蓬莱は「グローブ荘」という渋谷の古アパートから出かける瞬間を捉えたビジュアルに。ジャケットにネクタイ姿、髪型も身なりも整えて新人の初々しさが全身からにじむ。

そして、巫女の樹里は八分神社の看板が立て掛けられた渋谷の片隅で誰かを待っている様子。神聖な巫女装束と、ブロック塀に描かれたスプレーの落書きのコントラストが印象的な1枚となっている。

金城綾香プロデューサーは「このドラマほど撮影中に“今の瞬間をカメラにおさめたかった!”と思う現場はありませんでした。そこでわがままを言って、それぞれのキャラクタービジュアルなる写真を撮らせていただきました。まずは4名の写真を解禁させていただきますが、実は他の方々のお写真もあります。ぜひこのドラマの“舞台”に登場する方が誰なのか、そしてどんなキャラクタービジュアルが発表されるのか、合わせてご期待ください」とコメントしている。

主演の菅田将暉は、今作について「物語の中心には、常に演劇があります。作品と人の周りには、良くも悪くもアツい炎が沢山あります。その危うい情熱は、他人にとって光か闇か、はたまた身を焦がすだけなのか。今、その情熱は、まだ存在しているのか。そもそも求められているのか。僕はそんな絶滅危惧種のようなドラマに身を委ねられて、幸せです」とコメントしている。

