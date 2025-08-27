お笑いコンビ・トム・ブラウンの布川ひろきが23日、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』にゲスト出演。女優・二階堂ふみの神対応エピソードを打ち明けた。

二階堂ふみ

二階堂ふみ「トム・ブラウンさんのカラーが…」

“ある意味怖い芸能人”の1位に、二階堂を挙げた布川。テレビに出はじめたころを振り返り、「ネタ番組でたまたまパネラーでいらっしゃってて。わざわざ僕らの楽屋にごあいさつに来てくれて。“二階堂ふみです。よろしくお願いします”って」と話しながら、「二階堂ふみさんクラスの方が、こんなハゲとロン毛にあいさつ来るか? って。ええーっ!? と思って」と心底驚いたことを明かした。

また、立川志らくの40周年記念公演でも、二階堂と共演することに。布川は、「僕らの楽屋と二階堂ふみさんの楽屋はめっちゃ離されてて。1部、2部って時間帯も離されてて。絶対に一緒にならないように」と前置きしつつ、「わざわざ二階堂ふみさんが、僕らの楽屋にまた来てくれて」と吐露。しかも、パリから帰国したばかりの二階堂から、「トム・ブラウンさんのカラーが白と青だったので、お土産買ってきました」とパリのお菓子を渡されたという。

二階堂の気遣いに、「僕らのカラーまで、パリにいるときに考えてくれて。パリにいるとき、一番考えないほうがいいのに。僕らのこと。そこまで脳みそを回してくれる優しさ」と感激しきりの布川。「ビックリしました。女優さんなら、絶対僕らと絡まないほうがいいのに。マイナスしかない。価値下がっちゃうんだから」と自虐気味に続けると、関根勤は、「そこがすごいんですよ、彼女は」と感嘆していた。