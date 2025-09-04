みっとめるへん社サン宝石事業部は、同社の人気キャラクター「ほっぺちゃん」と、WEBコミック『今日、駅で見た可愛い女の子。』とのコラボ企画を盛り込んだ「平成Kawaii POP UP SHOP」を、9月2日～9月21日までの期間、原宿の「OSHI BASE Store Harajuku」にて開催する。

本POPUPでは、『えきみた』の登場人物たちをほっぺちゃんバージョンで制作した展示を予定しており、ここでしか見られないひかる、亀山、ウルピの“メガほっぺちゃん”を楽しむことができる。

“メガほっぺちゃん”は、ほっぺちゃんの中でも最大のサイズで、職人の中でも、卓越した職人しか生み出すことができない超レアな存在。大きいため乾燥に1カ月以上かかることもあり、通常販売されることは稀な商品とのこと。

また、今回、特別にサン宝石の公式通販サイトやPOPUPイベントで販売しているほっぺちゃんたちの一部を実際に手にとって見られる機会を用意。

サン宝石といえば「カタログ」を思い浮かべるファンが多いが、現在サン宝石ではカタログ発送を停止し、公式通販サイトでは電子カタログの公開やファン向けのコアな商品の展開をしており、「1人ずつ表情の異なるほっぺちゃんを手にとって選びたい」というファンの声に応えられる機会を増やしているという。

さらに、今回のPOPUPイベントでは、サン宝石の人気キャラクター「ほっぺちゃん」より、公式が厳選した限定シリーズを販売予定。ここでしか出会えない特別仕様のほっぺちゃんたちが勢揃いする。

15周年限定のレインボーカラーほっぺちゃんシリーズ

平成レトロパーツつきほっぺちゃん

そして今回、あの頃の青春を支える2大スター・ほっぺちゃんとカナヘイがコラボレーション。なんともエモすぎる仕上がりと職人芸で実現しているが、ひとつひとつが手作りのほっぺちゃんは生産が非常に困難なため、数量限定での提供となる。

ほっぺちゃんとカナヘイ氏がコラボレーション

顔はすべて手書きとのこと

「サン宝石 ほっぺちゃん」×「カナヘイの小動物」の展開は、本POPUPを先行販売として販売開始。その後、サン宝石のPOPUPや通販サイトなどでの展開を検討するとのこと。

本イベントの開催期間は9月2日～9月21日までで、会場は東京・原宿にある「OSHI BASE Store Harajuku」。営業時間は11時から21時までとなっており、入場は無料。

『今日、駅で見た可愛い女の子。』とは

本作はフレックスコミックスが運営する「COMICポラリス」にて連載されているWEBコミックで、現在は第1～5巻が発売中。平成レトロな内容が盛りだくさんで、ファンからは「えきみた」の愛称で親しまれている。

サン宝石が表紙の第2巻

かわいいもの博識おじさん×完ぺき女子 (! ? )、駅で一瞬すれ違うだけのかわいい考察コメディ!アラフォーの亀山は、駅で見かけるかわいい子が持つアイテムを見ると、毎日脳内がお祭り騒ぎ。

それは懐かしの「サン宝石」のカタログじゃん! ! ! ! その紙パックはJKの定番「リプトンミルクティー」! ! ! ! え、いまの裁縫セットの箱ってドラゴンじゃないの～～～～! ? ! ? ! ?