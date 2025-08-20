結局、“お得”が一番好き。「◯割引き」とか、「一度で二度おいしい」みたいなやつを見ちゃうと、もうダメ。つい心を持っていかれちゃう。そんな甘酸っぱい(?)気持ちをくすぐる新商品が、ローソンから登場した。

KDDIとローソンの取り組み「Pontaパス」と連動して、8月19日から全国のローソンで「具! パン」シリーズの最新作が発売された。ラインナップは「具! パン 明太ポテトマヨ」と「具! パン ナポリタン&ウインナー」の2種類で、どちらも300円のところ、なんとPontaパス会員ならクーポン利用で半額の150円で購入できる。

ということでさっそく、この“お得”かつ“一度で二度”おいしい新作パン2種を食べてみたので、その感想をレポート～!

■ローソン「具! パン」シリーズの新作を食べてみた

「具! パン」シリーズは、これまでにも「メンチカツ&コロッケ」や「塩焼きそば」を大胆にサンドした商品を発売し、「がっつり食べたいときにちょうどいい」「一度で二度楽しめる」といった声を集めてきた。今回の新作もその流れを受け継ぎながら、さらに食べ応えのある仕上がりになっているという。

「明太ポテトマヨ」はもちろん明太子&ポテト、「ナポリタン&ウインナー」はスパゲッティナポリタンとウインナーをそれぞれパンの具材として落とし込んだ、一度で二度おいしい仕上がりとなっている。

この新商品の魅力をさらに高めているのが、やはりPontaパスのクーポン施策だろう。8月19日から25日、そして8月26日から9月1日までの2つの期間で、それぞれどちらか1商品が1回だけ半額で購入できるというのだ。つまり、実質150円でこのボリューミーなパンを味わえるってわけである。半額って……さすがに気前が良すぎない?

ただ、気になるのはやはりその味わいだ。お得感はさておき、最重要なのはその中身である。ということで、実際に二種類の新作パンを食べてみた!

■具! パン 明太ポテトマヨ

まずはこちらの「具! パン 明太ポテトマヨ」から。「明太ポテトマヨ」……なんて甘美な響き、なんて甘美な字面なのだろう。生まれながらの勝者。これでウマくないわけがない、という説得力で溢れている。……っていうか持つとわかるけど、なかなかずっしり重いぞ?

パッケージから取り出してみると……

くぅ～! ウマそう～! やっぱりデカいな! ひとつで普通に腹一杯になりそうなデカさだぞ、これ。

これ、中はどうなってるんだろう? サクッと包丁で切ってみると……

やばーーー!! 具材の量がエグい! 明太ポテトマヨがギッシリと詰め込まれてるやんけ!

この時点ですでに拍手を送るしかないくらいなのだが、実際に味わってみるとこれがまた激ウマ! 明太ポテトマヨは、明太子特有の魚卵の風味が激しく食欲をそそり、そこに濃厚なマヨネーズの酸味とコクがガッツリとマリアージュ。旨みの塊として襲いかかってくる。そしてホクホク食感のポテトもこの具材とベストマッチ! そこはかとない一体感を伴い、口の中でパンと混じり合っていく。

う、うめぇ……。マジでウマいぞ……。パンもしっとりしていて、かなりクオリティが高い。で、やっぱりものっすごいボリューミー! これは確かに300円の価値がある。これをPontaパスのクーポンを使えば半額で食べられるというのは正直、バグとしか言いようがないぞ……?

■具! パン ナポリタン&ウインナー

続いては「具! パン ナポリタン&ウインナー」。こちらもずっしりした重量感だが、中身を見てみると……

なんと迫力のあるビジュアル……! ウインナー、デカっ!!! 先ほどの明太ポテトマヨとはまったくジャンルが異なるが、これはこれでめちゃくちゃ期待できそうだ。だって見てよ、この……

ケチャップのべちゃべちゃ感。ナポリタンなんていうのは、ケチャップが多ければ多いほどいいからね。パサパサはダメ。べっちゃべちゃじゃないと。

断面図を見てみると……

こちらも具材がビッシリ! さっそく食べてみると……ウマッ!! 濃厚なトマトソースがウインナーもパンも飲み込んでいく感覚! これはたまらん、めちゃくちゃ濃い! ちょっとピリ辛に仕上がっているのも最高だ……。

ウインナーはパリッと食感でジューシーで、肉々しさもしっかりと堪能できる。当たり前だけど、トマトソースにもめちゃくちゃ合う。本場イタリアンというより、日本の古き良き洋食を突き詰めたような逸品で、これはかなりクセになる……。焼きそばパンを超えたんじゃないかと思うくらいの好相性だ。ウインナーとナポリタン、そしてパン。一度で何度も美味しいし、食べごたえも超抜群。これはマジでお得感あるぞ……!

ということで、「具! パン」の新作をいただいたが、この惜しげのない具材の使いっぷりに脱帽! 「安いから買った」ではなく、「ウマいからまた買う」。食べてみて、そう素直に思えたし、結局のところ“お得”はきっかけにすぎないのかも……。結局記憶に残るのは、この圧倒的な具材感と満腹感だった。ぜひお試しあれ!