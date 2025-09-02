女優の橋本環奈が主演を務める映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(9月5日公開)のの「怨霊座敷 THE FINAL」ホラー体験動画が、公開された。

映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』

今回公開されたのは、東京ドームシティ アトラクションズのお化け屋敷「怨霊座敷 THE FINAL」との期間限定コラボ『カラダ探しTHE LAST NIGHT×怨霊座敷THE FINAL』を、安斉星来・鈴木福が実際に体験する様子を収めた特別映像。

オープニングでは、今回のコラボビジュアルの前にして「怖そう……!」という安斉。お化け屋敷は得意な方だという安斉だが、実際に入口まで来てみると早くも漏れ出る不穏な空気を感じて、かなり自信が無さそうな様子を見せる。

同じく撮影の前には「意外と平気に回れると思う」と考えていた鈴木も、禍々しい入口の様子に「結構嫌だ……」と尻込みするも、2人は「そろそろ行きますか……」「本当に行く?」と顔を見合わせながらも、最後には意を決して入場していく。映像では、お化け屋敷内も初公開。恐怖と闘いながら進む2人を捉えるカメラのほか、鈴木が持つハンディカメラでもその様子を見ることができる。

目の前に現れた玄関のインターフォンを押し「ただいま」と言うように指示を受ける2人。一見何の変哲もないインターフォンだが暗闇の中にポツンと置かれているシチュエーションが恐怖を誘い、安斉は「何か出てきたらどうするの!?」と中々ボタンを押せない。

その後もすりガラスからこちらを覗き込む女の影や、突如現れる生首など数々の恐怖が降りかかり、そしてクライマックスを目前に、同行していたカメラも離脱して完全に2人きりとなってしまった安斉と鈴木。鈴木の持つハンディカメラには、“赤い人”に追いかけられているらしい2人の様子、何かに襲われて逃げ惑う姿、そして悲鳴が映し出される。