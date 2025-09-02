“完全ヤンキー体質”ギャルサー「アンジェリーク」とは　元副代表に小森純が直撃取材

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』#10が、きょう2日(23:00〜)に配信される。

「伝説のギャルサー」「恐れられる怖いサークル」

2000年代の渋谷カルチャーを象徴したガングロ、ゴングロ、ヤマンバなどの黒ギャル文化。そんな“黒ギャル”たちの中心にいた伝説のギャルたちは、令和の今、どんな人生を歩んでいるのか。この疑問を解き明かすべく、かつて“ギャルのカリスマ”としてファッション雑誌やテレビで活躍した小森純が直撃取材を敢行する。

1人目に登場するのは、2000年代に渋谷で圧倒的な存在感を放っていたギャルサークル「アンジェリーク」の元副代表・きょんさん。中途半端なギャル＝“パギャル”は入れない、ケンカも日常茶飯事という“完全ヤンキー体質”のギャルサーとして知られた「アンジェリーク」。

元『egg』カリスマモデルで現在ギャル評論家として活動するRumiも「伝説のギャルサー」「恐れられる怖いサークル」と語るほどの「アンジェリーク」元副代表を務めたきょんさんが20年の時を経て登場する。数々の伝説を残したギャルサーの副代表は今どんな人になっているのか。語られる当時のエピソードと大変貌した今の姿に注目だ。

そして、2人目に登場するのは全国規模の黒ギャル集団「ブラックダイヤモンド」に所属していた元黒ギャル・でみさん。「ギャルマインドが好き」と語るでみさんがギャルになった理由や当時の心境、周囲の視線など、黒ギャル時代を振り返る。現在の職業や人生観にも迫る中、同じ時代を生きた元ギャルの小森が深く共感を抱く場面も。黒ギャル文化のど真ん中を走り抜けた彼女たちの、リアルな今とは。

スタジオゲストには、漫画家でタレントの浜田ブリトニー、お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長を迎え、黒ギャルたちの“その後”を見届ける。

「婚活女優～私が結婚できないワケ～」第2弾

番組ではさらに、ワケあって結婚できないセクシー女優4名が結婚相談所に登録して本気の婚活をしていく長期密着企画「婚活女優～私が結婚できないワケ～」の第2弾も。今回は2024年8月にデビューした33歳の新人女優・北村海智が婚活に挑戦する。

「去年1月に離婚して...1年半経ってちょっと寂しい」「次の結婚では可能であれば子どもが欲しい」と語る北村が婚活において絶対に譲れない条件とは。様々な事情を抱えながらも、再び幸せを掴もうとする北村の“リアルな婚活の現場”に密着する。

(C)AbemaTV,Inc.