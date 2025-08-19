家に帰って小栗旬に「どこの角度もかわいい」と言われたら?　山田優の回答にスタジオ爆笑

ABEMAの青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。夏休み編2025』#4が18日、配信された。
「家に帰って、小栗旬に言われたらどうする?」
番組では今回、山田優がスタジオに初登場し、恋愛見届け人の井上裕介(NON STYLE)らとともに現役高校生たちの旅を見守った。前回に引き続き、市内観光を楽しむメンバーたちは、迫力満点のアトラクションに大はしゃぎ。そんな中、しゅんがりのんを2ショットに誘い出す。「ずっと頭の中にりのんちゃんがいて、話したかった」とストレートに伝えるしゅんに対し、りのんも「夜ごはん一緒に食べようと誘おうか悩んでた」と素直な想いを返す。
「あっち向いてホイがしたい」としゅんが提案し、盛り上がるふたりの様子に、「こんなに楽しいゲームだったっけ?」とスタジオもほっこり。ゲームを提案した理由として、「顔が見たかったから」と話し、「どこから見てもかわいかった」と照れながら話すしゅんに、スタジオの山田も思わず「どこの角度もかわいいって言われたい～!」と悶絶する。
すると、井上は「家に帰って、小栗旬に言われたらどうする?」と質問。これに「テンションは上がるけど、『え? 本当に?』って思っちゃう」と語る山田のリアルな反応に、スタジオは爆笑に包まれていた。
【編集部MEMO】
『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛番組。 数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。旅の最終日にカップルとして成立すればそこで旅は終了、成立しなかった場合は、次の旅を続けるかどうか選ぶことができる。