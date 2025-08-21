東京ミッドタウン日比谷は9月11日～15日、クラシック音楽やオペラを身近に楽しむイベント「HIBIYA CLASSICS」を開催する。入場無料。

同イベントは、クラシック音楽やオペラをテーマに、オペラ歌手、ピアニスト、ヴァイオリニストなど多彩なアーティストによるコンサートが楽しめる。

目玉となるのは、オペラ界の巨匠リッカルド・ムーティ氏による「イタリア・オペラ・アカデミー」パブリックビューイング。9月13日・15日には、リッカルド・ムーティ氏が指揮する公演を、大画面で楽しむことができる。イタリア・オペラ・アカデミーを経験した声楽家3名によるパブリックビューイング解説トークも実施する。

9月14日には、オペラ歌手の鈴木玲奈氏と杉山由紀氏による「日生劇場 presents オペラ名曲コンサート」を開催。9月15日には、藤原歌劇団の迫力ある「ヴェルディの世界 ～人間の深淵を描くオペラ～」を鑑賞できる。

そのほか、クラシックを基盤に、多彩なジャンルを独自のアレンジで奏でるストリングス・ユニット「1966カルテット」(9月12日)、バロックの第一人者・武澤秀平氏(9月12日)、国際的に活躍するピアニスト酒井有彩氏(9月13日)、ヴァイオリニスト今井美友氏とピアニストまさふみ氏(9月14日)、ヴァイオリニスト2名によるデュオ｢Twin Violin｣(9月15日)による演奏も楽しめる。