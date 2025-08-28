ポケットカードは9月1日、ファミリーマートとの提携カード「ファミマTカード(クレジットカード・ポイントカード)」を「ファミマカード」へリニューアルする。

ファミマTカードの会員サービス終了に伴い、ファミマカードとして、さらにおトクな特典を備えた新カードへリニューアルする。ファミリーマートでの買い物はもちろん、JCB加盟店での利用においても請求時割引特典が適用されるなど、キャッシュレス決済をよりスマートに利用できるカードとなる。年会費は引き続き無料。

請求時割引特典は、ファミリーマート店舗での利用で請求時に3%が割引され、ファミマのアプリファミペイと「ファミペイ連携」すると請求時に5%が割引される。

また、ファミリーマート店舗以外のJCB加盟店での利用においてもショッピング利用金額の1%が請求時に割引となるため、ポイント管理が不要となり、"請求時割引"というシンプルでわかりやすいカードとなる。また、同カードの利用代金は、銀行口座の登録がなくても全国のファミリーマート店舗で支払うことができる(MMK設置店に限る)。

ファミマTカード・ファミマカード 新旧対比表

ファミマカード概要

カードの券面デザインは、シンプルながらも洗練されたデザインで日常使いしやすい1枚となっている。また、JCBのタッチ決済に対応しており、カードのデザイン性を損なうことなく、スマートなショッピングが楽しめる。