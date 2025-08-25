ファミリーマートは8月26日、ラ・ビスボッチャ監修の「完熟トマトとベーコンのパスタ」(578円)、「チキン香草焼きとトマトパスタ」(320円)、「ナッツとフルーツのカッサータ(イタリアンチーズケーキ)」(278円)を全国のファミリーマートで発売する。

ラ・ビスボッチャは、東京・広尾で1993年に創業したイタリアンレストラン。本場さながらのシンプルでダイナミックな料理と、入口の扉を開けた瞬間に広がるイタリアの世界観は、日本人、イタリア人はもちろん世界中の人々を魅了している。ファミリーマートでは、2022年4月に第1弾として「トマトとにんにくのパスタ」を一部地域限定で発売し、好評を博した。今回、第2弾として、イタリアンの定番パスタなど3種類を発売する。

完熟トマトとベーコンのパスタは、トマトの旨みとフレッシュ感を存分に感じられるベースソースに、豚や鶏の旨みで奥深さを加えた贅沢なパスタ。ソースと相性の良い2.2㎜の太麺を使用し、燻しベーコンとペコリーノチーズをトッピングすることで、さらに風味豊かに仕上げた。

チキン香草焼きとトマトパスタは、バジル・オレガノ・ローズマリーなどの香りをきかせたチキンの香草焼きに、トマトのソースとショートパスタを合わせたおかずにもおつまみにもピッタリな商品。ソースには玉ねぎやにんにく、チーズを使用し、コクのある味わいに仕上げた。

ナッツとフルーツのカッサータは、生クリームとクリームチーズを合わせたムースに、ローストアーモンドとクランベリーを混ぜ込み、さらにレモン果汁を入れることで、夏場でも最後までさっぱり爽やかに楽しめる商品に仕上げた。