モントワールは8月4日、「全国特産シリーズ」から「JA金沢市 焼きいもばうむ」(399円)を期間限定で発売した。
同商品は、焼きいものような優しい甘さが楽しめるバウムクーヘンとなっている。8個入り。
五郎島金時芋の焼きいもパウダーを使用している。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
