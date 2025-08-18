モントワールは8月4日、「全国特産シリーズ」から「JA金沢市 焼きいもばうむ」(399円)を期間限定で発売した。

同商品は、焼きいものような優しい甘さが楽しめるバウムクーヘンとなっている。8個入り。

五郎島金時芋の焼きいもパウダーを使用している。