ホテルハーヴェスト旧軽井沢では、コースレストラン「Avant」において、2025年9月1日(月)から10月31日(金)までの期間限定で「松茸会席」を販売する。

ホテルハーヴェスト旧軽井沢のレストラン「Avant」にて期間限定で用意されるのは、秋の味覚の王様とも呼ばれる松茸を贅沢に使用した「松茸会席」。和食の名店などでも経験を積んだ総料理長・市村と和食料理長・水口が腕をふるう、秋限定の会席が2025年9月1日より提供される。

秋は香りも味わいも豊かな食材に恵まれ、1年の中でも最も利用が多い時期。今秋は厳しい残暑が予想される中、食卓に艶やかな秋を再現し、目でも舌でも余すことなく味わうことができるメニューが提供される。

■「松茸会席」の概要

開催期間：2025年9月1日(月)～10月31日(金)

提供場所：コースレストラン「Avant」

入店時間：17：30／18：00／19：00／19：30

料金：24,200円(税込み)

予約方法：一休.comレストランサイトほか

●「松茸会席」メニュー

【前菜】松茸寿司 彩り胡麻 海苔巻き

厳選したオリジナルブレンド黒酢のシャリと松茸を乗せ、彩豊かな胡麻をアクセントに加えたお寿司。自身で海苔を巻いて、手巻き寿司のように食べられる。

【お椀】土瓶蒸し 松茸 河豚 銀杏 三つ葉

松茸の土瓶仕立を今年は河豚と組み合わせて提供。河豚の繊細な旨味と芳醇な松茸とお出汁の香りに酢橘をひと絞りした、爽やかな味わいの逸品。

【お造り】紅葉鯛 信州サーモン 幸海老 松茸 吹き寄せ 胡麻そーす

秋に旬を迎え鮮やかな紅葉色になる「紅葉鯛」 信州サーモン、幸海老。包み焼きした松茸に玄米フレークやマイクロリーフをあしらい、松茸狩りを演出した吹き寄せを添えている。

【蒸し物】松茸炙り 甘鯛信州蒸し 野菜コンソメ出汁

オリジナルの割下で味付けした甘鯛を蕎麦で包み、香り立つ蕎麦あられを添えて信州仕立で用意。根元 八幡屋礒五郎「深煎り七味」を合わせた大根卸しを添え、鰹出汁と野菜コンソメ出汁の組み合わせが松茸の風味をより一層引き立てる。

【進肴】松茸ふらい ずわい蟹 麦餅包み

パン粉で香りを包みフライにし、照焼のたれに絡めた松茸と季節を先どりした「ずわい蟹」をバンズに挟んだ和風ハンバーガー。

【煮物】松茸と信州牛のすき煮 彩り野菜 温泉玉子 根元 八幡屋深煎り七味

松茸と信州のブランド牛をすき焼き仕立で楽しめる逸品。小鍋の中で甘辛い出汁とともにさっとたきあげ、温泉玉子に絡めて食べる。信州ならではの味わいを楽しめる。

【御食事】松茸御飯 お澄まし 香の物

コースの締めくくりは釜で焚く松茸御飯。長野県佐久市の特産品で入手が難しいブランド米「五郎兵衛米」と松茸の豊潤な風味や旨味をシンプルな調理方法で提供。お澄ましや香の物にも松茸を使用した「松茸づくし」を堪能したい。

◎ホテルハーヴェスト旧軽井沢 総料理長：市村浩志のコメント

今年も秋の「松茸コース」をご用意いたしました。松茸と合わせるのは、各地から取り寄せた旬の食材。前菜には鱧と栗、土瓶蒸しには河豚、蒸し物には甘鯛、煮物には信州牛を、そして〆の松茸御飯はコースの余韻に浸りながら楽しんでいただきたいと思います。 お楽しみはデザートまで続きます。素材を吟味し調理法を変えすべてに松茸を取り入れた薫り引き立つコースを浅間の麓、秋の風情ただよう軽井沢で心ゆくまでご堪能ください。