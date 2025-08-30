女優の尾野真千子が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、31日に放送される「伯爵と呼ばれる男～58歳のアルバイト探し～」。片眼鏡に長いヒゲという風貌で「伯爵」と呼ばれる直哉さん(58)の新たな挑戦を追った作品だ。

生い立ちも仕事も何もかも違う伯爵に、次々と共通点を発見したという尾野。“変わり者”と受け止められる彼の姿を見て、「普通とは何か」を考えるきっかけにもなったようだ――。

祖父母から受け継いだ不動産収入で不自由ない生活も…

片眼鏡に長く伸びたヒゲ、真夏でも三つ揃えのスーツがトレードマークの直哉さんは、その独特な装いから人々に「伯爵」と呼ばれてきた。大学を8年かけて中退後、フリーライターを経て30代からは歌人としても活動。文化人としての顔を持ちながら、生活は祖父母から受け継いだ不動産収入に支えられ、これまで不自由のない暮らしを送ってきた。

ところが58歳になった今、31年ぶりに職探しを始めた。きっかけは奈良市の郊外に築250年、400坪の古民家を購入したこと。若いころから文化イベントを企画してきた伯爵にとって、自前の拠点を持つのは長年の夢だったが、しばらく人の住んでいなかった古い屋敷は、資材高騰や職人不足が重なり、改修費用は1,000万円を超えてしまう。一人暮らしの父の体調不安も重なり、老後資金の心配が一気に現実となったのだ。

片眼鏡のままで証明写真を撮影し、履歴書を書いて、配送ドライバーの求人に応募。伯爵の出で立ちそのままにアルバイトの面接に臨むのだが…。

半年の求職活動の末、配送会社に採用されるも、現場に立てば慣れない作業に次々とつまずき、失敗の連続。社会の現実に直面し、自分の限界と向き合う中で、伯爵は“ある事実”にたどり着く――。

「場違い」と言われた役者の仕事

伯爵の思いがけない言動の連続に、収録中は終始、微笑んでいた尾野。「伯爵」という愛称だけを聞けばプライドが高そうだが、実際の彼は物腰が柔らかく、誰に対しても優しく、配送会社のアルコールチェッカーにすら丁寧に接する人物だ。

そんな伯爵が饒舌に語る姿を見て、「自分を認めてほしいという思いがあるのかも」と想像。それは、尾野が自身にも感じることだといい、他にも様々な共感があった。

「私も人と違うことをやりたがるので、“変わり者”と思われがちなんです。昔、ある人に役者の仕事をすることに“場違いだ”と言われて、すごくショックだったんですけど、今でもその言葉がずっと残って、励みになっています。“場違い”と言われる仕事を、いつか“素敵”な仕事だと思わせたい。だから、もしかしたら伯爵も、自分は変わってるかもしれないけど、その分やりたいことに突き進んでいく気持ちが強いのかなと思いました」

さらに、“形から入る”という点に加え、独り言が多い癖も共通し、「私も野菜や食洗機に向かってブツブツ言ってるので、周りにクスクスされるんですよ(笑)」とのこと。

真面目な場面でつい冗談を言ってしまう性格にも共感。伯爵が配送会社の採用面接で、提出する履歴書を「レシート」と言い間違える場面があるが、「私も高校受験の面接で、ちょっとおちゃらけてしまって。まあ落とされましたけど(笑)」と思い出しながら、「ちょっと上から目線ですが、私、伯爵の気持ちを分かってあげられる気がします」とシンパシーを抱いた。