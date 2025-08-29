1995年10月にスタートしたフジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)が今年30周年を迎えるのを記念して、「フジテレビドキュメンタリー」公式YouTubeチャンネルでは、大きな反響を集めた話題回の期間限定配信を、月1回のペースで3作品展開。この第2弾として、地下アイドル・きららさん(当時38)の生活を追った「しっくりくる生きかた」(2017年2月放送)の配信が、29日にスタートした。

くず米を食べるきららさん

きららさんの日常はすさまじかった。仕事は日雇いの解体業。23区内では格安の家賃2万9000円の風呂なしアパートに住み、主食は、鳥のエサ用の“くず米”。生活をそこまで切り詰めるのは、あることが原因で背負った450万円もの借金。人生どん底…そんなきららさんが、時折うっとりとした表情で口にする言葉が「しっくりくる」だ。

この言葉にこだわる理由は、24歳まで男性として生きてきた自身の過去にあった。38歳にしてようやくみつけた、しっくりくる居場所、しっくりくる自分の姿。それは小さなライブハウスにあった。地下アイドルとしてステージに立ったきららさん。満たされた気持ち、幸せを感じていた。

そんな時、解体工事の現場で事故に遭い、意識不明の状態で救急搬送。仕事を失い、借金が返せない。焦ったきららさんは、とにかく1日で高額の収入が得られる仕事に手を出すが…。「しっくりくる」――ただそんな感覚にウソをつかず自分の人生を生きたいともがく、きららさんの人生を追った作品だ。

第1弾として配信した「結婚したい彼と彼女の場合～令和の婚活漂流記2024～」は、配信開始から3週間で300万回再生を突破。9月末に配信予定の第3弾は、「私のママが決めたこと～命と向き合った家族の記録～」(2024年6月放送)だ。

再発を繰り返し全身に転移した、がんによる耐えがたい苦痛の中で、日本では許されていない、スイスでの「安楽死」を選んだ母親と、その家族に密着。戸惑いながらもその決断を受け入れた、夫と娘との最期の日々や別れの時、その後の家族の姿も取材している。

TVerの見逃し配信では「報道・ドキュメンタリー」部門で、歴代最高となる84万回再生を記録。国の内外で高い評価を獲得し、国際メディアコンクール「ニューヨーク・フェスティバル」で金賞を受賞した。





(C)フジテレビ