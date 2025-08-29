渡辺直美、大ブレイクした“ビヨンセ”の苦悩「めっちゃ怖かった」「あそこに立たされて…」

お笑い芸人の渡辺直美が27日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』にゲスト出演。売れるのが早すぎたゆえの苦悩を明かした。

渡辺直美

「ピンでやるつもりはまったくなかった」「絶対にコンビでコントをやる」

芸歴1年目でテレビ出演を果たし、ビヨンセのものまねで一躍ブレイクした渡辺。吉本の養成所を卒業後、半年ほどでコンビが解散してしまい、「ピンでやるつもりはまったくなかった。絶対にコンビでコントをやるって決めてた」と語りつつ、「ビヨンセのネタも別に本当のネタじゃないんで。ゲームコーナーとかで見せるようなネタだった」と吐露。佐久間プロデューサーが、「最初はものまねの人だと思われてたよね」と話すと、「うれしかったですけど、一発屋の匂いがプンプンじゃないですか(笑)」と戸惑いを明かした。

「ピンクのドレスで毎回呼ばれて。どこに行っても、どの番組でも、“ビヨンセ踊ってください”って。言われたまま行くみたいな」とデビュー1年目を回顧した渡辺は、「チョコプラさんとかシソンヌさんとか、一個上で仲良くて。その先輩たちもテレビの現場にいない」「ノブコブさんもピースさんもまだテレビに(出てない)」とも。先輩たちがまだ売れていないなか、『笑っていいとも!』の“いいとも少女隊”にも抜てきされ、「寂しかったですね。めっちゃ怖かったです。ビヨンセ一本であそこに立たされて……」と当時の心境をぶっちゃけた。

また、渡辺は、吉本の劇場が、「一番大変」だったと明かし、「『いいとも!』終わりで行って。全員先輩じゃないですか。『いいとも!』感を出さないように、一生懸命やってました。“私、いいとも少女隊やってるんで”って思われたら嫌だなと思って」と売れっ子ならではの苦労も。当時は、チョコレートプラネットらと一緒に「東京ワン・ダース」という若手ユニット組んでおり、「ビヨンセ一本でテレビに出てても、コント番組に出るのが夢でこの世界に入ったので。いつか新しいコント番組がはじまったら行けるようにって。それが後の『ピカル』につながった」と感慨深げに話していた。

