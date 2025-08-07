2025年9月7日からテレビ朝日系全国ネットで放送開始する新番組『仮面ライダーゼッツ』の制作発表会見が8月7日、六本木ヒルズアリーナにて催された。ステージには主人公・万津莫(よろず・ばく)/仮面ライダーゼッツを演じる今井竜太郎をはじめとする主要キャスト陣がそろい、作品にかける意気込みを語った。

『仮面ライダーゼッツ』とは、他人の夢に侵入し、「悪夢」を止めるエージェントの物語。主人公・万津莫(よろず・ばく)は極秘防衛機関「CODE」に属するエージェントで、変身ベルト・ゼッツドライバーで仮面ライダーゼッツに変身する。ゼッツはシリーズ初となる「胸に巻く変身ベルト」を用いる仮面ライダーとして、情報解禁された直後、またたくまにSNSで話題を集め、世界トレンド1位を獲得した。

仮面ライダーゼッツ登場

ステージに現れた仮面ライダーゼッツは、「仮面ライダー新番組の情報を公開せよ」という、極秘防衛機関CODE司令官・ゼロからの指令を受け、ミッションを開始した。

専用武器ブレイカムゼッツァーをふるうゼッツの勇姿

しなやかかつ力強い動きを見せつつ、華麗なポーズを決めた仮面ライダーゼッツ。

続いて、『仮面ライダーゼッツ』の主要キャストがステージに登場した。

仮面ライダーゼッツに変身する万津莫を演じる今井竜太郎は「莫は強い芯を持っていて、どんな悪にも立ち向かえる男」と役柄を説明し、きりりとした顔つきで客席を見つめつつ挨拶した。

国民的人気タレント・ねむを演じる堀口真帆は「みんなの夢の出てきちゃうくらいのアイドル役を演じます。ねむのセリフ『おやすみございます』を、みなさん覚えてください!」と、ねむ独特のキャッチーなセリフを印象付けながら、愛らしい笑顔をふりまいた。

警視庁公安部怪事課所属の刑事・富士見鉄也を演じる三嶋健太は「世の中に起こる、さまざまな怪事件・ブラックケースを追いかけています。キャスト、スタッフ全員で、多くの人々の心を動かすような作品を作っていきたい」と、良い作品作りのためすべてのキャスト・スタッフががんばっているとアピールした。

怪事課に配属された新人刑事・南雲なすかを演じる小貫莉奈は「なすかは優秀なキャリア組。富士見課長の怪事課に配属されましたが、階級は同じ警部補です。2人のやりとりを楽しんでほしい」と、怪事件を追う刑事コンビの個性に注目してもらいたいと語って さわやかな笑顔をのぞかせた。

莫の妹で、芸能マネージャーを務める万津美浪を演じる八木美樹は「美浪は妹なのに、お姉ちゃんかと思うくらいしっかり者です。お兄ちゃん(莫)とワチャワチャしているときと、お仕事をしているときのギャップを楽しんでください」と、魅力的な個性を発揮できる役だという部分を強調した。

夢をさまよう謎の男・ノクスを演じる古川雄輝は「現在も撮影は続いていますが、素晴らしい作品ができあがってきています。これから1年間、放送をみなさんと一緒に盛り上げていきたいです。応援をよろしくお願いします」と語り、現段階では詳細を明かすことのできない謎の人物でありながらも、作品全体の出来栄えがすばらしいことを猛烈プッシュし、これからファンのみなさんに応援してもらいたいと呼びかけた。

続いて、今井が胸に「ゼッツドライバー」を装着し、変身ポーズのレクチャーを行った。ベルトの中央部分にカプセル型のアイテム＝「カプセム」を装填し、これを操作することによって莫は仮面ライダーゼッツへの変身を完了する。指をパチンと鳴らしたり、カプセムを指でなぞったり、莫の変身ポーズはスタイリッシュで、クールな印象を受ける。変身ポーズの手順を覚えたファンからの応援を受け、今井は本気の変身を披露。客席から暖かい拍手が飛んだ。

大勢のファンの前で初めて「変身」を見せた今井は、冷静そうに見えてかなり緊張していたのだという。「心臓バックバク、手が震えていないか心配でした」と語る今井は「一緒に変身してくださった方がいて、心強かったです!」と、ファンの応援に心から感謝するコメントを残し、ニッコリほほえんだ。

変身ポーズをお披露目した感想を語る今井さん

TTFC(東映特撮ファンクラブ)会員から寄せられた「TVや身近な人など、今井さんにとってのヒーローは?」という質問について、今井は「子どものころ好きだったヒーローは『仮面ライダーW』(2009年)で、憧れや夢をたくさんもらいました。僕もあんな風に、たくさんの人たちにとってのヒーローでありたいと思います! 身近な場所のヒーローといえば、やっぱり『両親』ですね。カッコよくてあたたかい、そんな大人に僕もなりたいです!」と、TVのヒーロー、現実のヒーローをそれぞれ答え、目を輝かせた。そして「仮面ライダーゼッツを、みなさんに幸せを届けられるような作品にしていきたいです!」と力強い言葉で意気込みを語り、大勢のファンからの拍手と声援を浴びた。

今井さん

堀口さん

三嶋さん

小貫さん

八木さん

古川さん

テレビ朝日・六本木ヒルズSUMMER FESの『仮面ライダーゼッツ』コラボブースでは、バンダイから発売される「DXゼッツドライバー」を巻いて、仮面ライダーゼッツのパネル前で記念写真を撮ることのできるスポットが用意されている。











仮面ライダーゼッツ関連商品がズラリ

コラボブースでは、DXゼッツドライバーを中心に、ソフビフィギュア、DXライダーカプセムセット、DXブレイカムゼッツァー、DXゼッツフォンなど、放送開始とともに発売される『仮面ライダーゼッツ』関連商品がディスプレイされた。

