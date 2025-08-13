サンリオは、今年20周年を迎えた「クロミ」がアーティスト「KUROMI」として10月にTOY’S FACTORYよりメジャーデビューするのに先駆け、第1弾楽曲「OHIRUNE DAY DREAM」のミュージックビデオのティザー映像を、KUROMI/クロミ公式YouTubeチャンネルにて公開。また、各種音楽配信サイト・サブスクリプションサービスにて、本楽曲の配信を開始した。

「OHIRUNE DAY DREAM」は、lilbesh ramkoとタッグを組んだ楽曲で、メジャーデビューに向けたKUROMIの音楽に対する強い気持ちが込められたキャッチーなポップチューンになっている。本楽曲は10月22日発売の1st EP「KUROMI IN MY HEAD」に収録予定。

ミュージックビデオでは、「活動のはじまり」をコンセプトに、街中や河川敷など各地を歩くKUROMIが登場。これから始まる新たな音楽活動への期待と、KUROMI自身のワクワクする気持ちを表現し、今までに見たことのない新しいKUROMIとしての姿や表情を楽しめる。







MVティザー映像より

さらに、メジャーデビュー記念ツアーの日程と会場が決定。2026年1月の大阪公演を皮切りに、名古屋、東京の全3都市のZeppホールで実施。本ツアーは、ゲストアクトを迎えた対バン形式で、出演アーティストは後日発表となる。

楽曲配信ジャケット|

(C)’25 SANRIO 著作（株）サンリオ