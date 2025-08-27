フィギュアメーカーのCCPJAPANは、特撮作品『ゴジラ』シリーズに登場するゴジラ(1995)を、レトロデザインのソフビ製で商品化した「BIGレトロソフビシリーズ ゴジラ(1995) 2種」を全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて順次予約受付を開始する。メーカー小売希望価格は各15,000円、発売時期は2026年3⽉。

「BIGレトロソフビシリーズ」は、これまでミドルサイズで展開していた怪獣たちを、部屋に置いた際の存在感・コレクション性を高めることをコンセプトとし、BIGサイズにてレトロデフォルメソフビ化。サイズ変更に伴い、全体の造形・細部のディテール感も大幅にブラッシュアップした原型を再作成した。スケールアップに伴い、これまで以上にこだわってリデザインされたCCPJAPANが送る新たなレトロソフビシリーズだ。

今回は、『ゴジラVSデストロイア』に登場した「ゴジラ(1995)」が、全2種でラインナップする。

本シリーズをデザインする上で、多くの方から好評を受けているミドルサイズシリーズの原型を拡大するという案が企画コンセプトとなった。しかし、12cmほどのサイズ感前提で造られているミドルサイズの原型では、拡大した際のモールド感などが少なく、大型サイズでは鑑賞に堪えられないものがある為、調整を決定。

過去のCCPミドルサイズシリーズらしい面影を残しつつ、よりデフォルメソフビらしいプロポーション、BIGサイズでも見劣りしないモールド感を実現する為、造形師・東雲忍が完全新規にて原型を1から製作した。

BIGレトロソフビシリーズ ゴジラ(1995)スタンダード Ver.

BIGレトロソフビシリーズのゴジラ(1995)より、1stカラーとなる「スタンダード Ver.」が登場。本作の最大の特徴は、燃え上がるような灼熱表現の塗装だ。

ゴールドを塗装後に、クリアレッドのグラデーションを吹く事で、燃え上がる灼熱部の雰囲気を再現。メタリックの輝きが光沢感のあるソフビとの相性よく、美しい質感をさらに引き立てる。

ゴジラ(1995)のスーツの塗り分けに順じ、側面の背ビレ・尻尾の背ビレにはホワイトで着色されている。まさに『ゴジラVSデストロイア』のゴジラに相応しいカラーリングだ。

BIGレトロソフビシリーズ ゴジラ(1995)バーニングクリア Ver.

もうひとつは、クリアバージョンのゴジラ(1995)「バーニングクリア Ver.」が登場。透明度の高いクリア成形に、クリアイエロー・クリアレッドの美しい全身グラデーション彩色。さらに、灼熱部にはゴールドでアクセントの彩色が加えられている。

メルトダウンを起こすゴジラをイメージした、熱を感じるカラーリングで、透明成型と相まって非常に美しいソフビに仕上げた。眼球は赤・ゴールドと黒の縁取りで彩色。鋭い視線がフィギュアの臨場感を高める。

