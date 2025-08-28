バンダイは、『ウルトラマンオメガ』より大人のためのなりきりアイテム「ウルトラレプリカ オメガスラッガー」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月28日10時より予約受付開始。2026年3月発送予定。

「ウルトラレプリカ オメガスラッガー」は、テレビ東京にて土曜朝9時より放送中の『ウルトラマンオメガ』に登場するウルトラマンオメガの頭部に装備された宇宙ブーメラン「オメガスラッガー」を、大人のためのなりきりアイテム『ウルトラレプリカシリーズ』で商品化したアイテム。

本商品は、「変身アイテム DXオメガスラッガー」とは異なり、オメガが劇中で装備し怪獣と戦う必殺武器としての形状を完全新規造形で立体化している。実際に撮影されたプロップ形状を再現しており、LSS監修のもと、劇中のデザインに限りなく近い造形を追求した。

本体の持ち手部分を握りこむとサウンドアクションを発動できる、握り込みギミックを採用。さらに、振り子センサーを搭載しており、振りかぶる動作で浮遊音や斬撃音が発動する。オメガになりきって劇中を再現することが可能だ。

バトルモードでは、劇中の攻撃音や必殺技音を多数収録。戦闘シーンを追体験できる。カラータイマー音も収録しており、任意のタイミングで発動可能。

さらに、レキネスとトライガロンの効果音を収録しており、一緒に戦うシーンを再現することや、劇中のBGMである「オメガのテーマ(BRIGHT ETES)(UO_M-1)」を収録した。

ウルトラレプリカシリーズではおなじみの専用台座も付属。オメガの頭部をイメージした造形で、飾って楽しむことができる。

本商品は8月28日～8月31日に開催中の「東京おもちゃショー2025」にて、バンダイブース内ウルトラマンブースで展示中だ。

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京